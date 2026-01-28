 Maltempo, Meloni: oggi in Sicilia per ribadire la vicinanza dello Stato – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Francia, fiamme in hotel a Courchevel: evacuate circa 300 persone

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Meloni a Niscemi, sopralluogo sulle zone colpite e riunione operativa

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Mattarella da bin Zayed: “Spirito di amicizia tra i nostri paesi”

28 Gennaio 2026
Cultura Videonews

TESTO 2026, a Firenze la quinta edizione del festival letterario

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Israele saluta l’ultimo ostaggio, a Tel Aviv una grande cerimonia

28 Gennaio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Milano-Cortina, Kostner tedofora: Olimpiadi simbolo di unione popoli

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Groenlandia, spettacolare aurora boreale nei cieli di Nuuk

28 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Guanciale e Levante, vite nascoste dietro “L’invisibile” Messina Denaro

28 Gennaio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Inaugurati a Predazzo il Villaggio Olimpico e lo Stadio del Salto

28 Gennaio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Milano-Cortina, Cagnotto tifa Brignone: emozione vederla sugli sci

28 Gennaio 2026
Politica Primo Piano

Maltempo, Meloni: oggi in Sicilia per ribadire la vicinanza dello Stato

“Governo al lavoro, seguiamo evolvere situazione con massima attenzione”
Gen 28, 2026

Roma, 28 gen. (askanews) – “Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post sui social.

“Il governo – aggiunge – è al lavoro per sostenere i territori colpiti, garantire assistenza immediata e avviare gli interventi necessari per superare l’emergenza e ripristinare le condizioni di normalità. Ringrazio la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le amministrazioni locali e tutti coloro che stanno operando con professionalità e dedizione in queste ore complesse. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione con la massima attenzione”.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Deutsche Bank, Der Spiegel: perquisizioni nelle sedi di Francoforte e Berlino

Gen 28, 2026
Cronaca Primo Piano

Frana di Niscemi, Ciriani: dopo l’emergenza si valuterà l’utilizzo del Fondo Ricostruzioni

Gen 28, 2026
Politica

Lega, confermata conferenza su remigrazione. Sasso lavora a suo testo

Gen 28, 2026