 Maltempo, Meloni: 100 milioni il primo stanziamento, dispiaciuta dalle polemiche – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Maltempo, Meloni: prevenzione ha funzionato, non piangiamo vittime

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Niscemi, Meloni: l’obiettivo è lavorare e dare risposte in velocità

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Crosetto: “nessuna ambiguità” su sostegno dell’Italia all’Ucraina

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Referendum, 550mila firme in Cassazione per nuovo quesito

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

First Lady Usa suona la campanella alla Borsa per il film “Melania”

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Nuovi tagli ad Amazon: licenziati 16.000 lavoratori in tutto il mondo

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Maltempo, Meloni: 100 mln primo stanziamento poi risorse arriveranno

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Luigi Manconi (A buon diritto): diritti in Italia in fase cagionevole

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Gli occhiali di Macron diventano obiettivo di Trump (e su Instagram)

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Kiev al buio e al freddo, gli anziani resistono senza riscaldamento

28 Gennaio 2026
Politica Primo Piano

Maltempo, Meloni: 100 milioni il primo stanziamento, dispiaciuta dalle polemiche

  “Nessuno pensa di affrontare l’emergenza così, anche in Emilia-Romagna decreto arrivato dopo”
Gen 28, 2026
 

Roma, 28 gen. (askanews) – In merito allo stanziamento di 100 milioni per l’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria “sono un po’ dispiaciuta per le polemiche, soprattutto qui in Sicilia, perché nelle riunione che noi abbiamo fatto anche prima del Consiglio dei ministri con le tre Regioni coinvolte abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenziale per dare intanto un contributo immediato una tantum a cittadini e aziende colpite, per consentire la sospensione dei mutui”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della riunione avuta alla Capitaneria di porto di Catania.

“Nessuno – ha aggiunto – pensa di poter affrontare seriamente la questione con 100 milioni di euro per tre Regioni, ma questo io l’ho abbondantemente chiarito. Anche quando si è trattato dell’Emilia Romagna che viene spesso citata, il decreto che poi affrontava in maniera complessiva le necessità del dramma che c’era stato, è arrivato dopo qualche settimana”.

“Le risorse come sempre arriveranno” e quindi “colgo l’occasione per fare un po’ di chiarezza su alcune polemiche che non capisco se sono pretestuose o no, ma sicuramente non sono necessarie perché stiamo cercando di lavorare per dare queste risposte”

 

Notizie Correlate

Politica

Calenda: agenti Ice sono come le SS, delinquenti, assassini

Gen 28, 2026
Politica Videonews

Maltempo, Meloni: prevenzione ha funzionato, non piangiamo vittime

Gen 28, 2026
Politica Videonews

Niscemi, Meloni: l’obiettivo è lavorare e dare risposte in velocità

Gen 28, 2026