Maltempo, Meloni: 100 milioni il primo stanziamento, dispiaciuta dalle polemiche

Roma, 28 gen. (askanews) – In merito allo stanziamento di 100 milioni per l’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria “sono un po’ dispiaciuta per le polemiche, soprattutto qui in Sicilia, perché nelle riunione che noi abbiamo fatto anche prima del Consiglio dei ministri con le tre Regioni coinvolte abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenziale per dare intanto un contributo immediato una tantum a cittadini e aziende colpite, per consentire la sospensione dei mutui”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della riunione avuta alla Capitaneria di porto di Catania.“Nessuno – ha aggiunto – pensa di poter affrontare seriamente la questione con 100 milioni di euro per tre Regioni, ma questo io l’ho abbondantemente chiarito. Anche quando si è trattato dell’Emilia Romagna che viene spesso citata, il decreto che poi affrontava in maniera complessiva le necessità del dramma che c’era stato, è arrivato dopo qualche settimana”. “Le risorse come sempre arriveranno” e quindi “colgo l’occasione per fare un po’ di chiarezza su alcune polemiche che non capisco se sono pretestuose o no, ma sicuramente non sono necessarie perché stiamo cercando di lavorare per dare queste risposte”