Legame madre-figlia in “Everlove”, nuovo singolo di Carolina Bubbico

Roma, 28 gen. (askanews) – Esce venerdì 30 gennaio Everlove, il nuovo singolo e video di Carolina Bubbico che inaugura la sua collaborazione con l’etichetta GroundUP Music di Michael League, vulcanico leader degli Snarky Puppy e di molti altri progetti internazionali.“Everlove” dà voce al legame tra madre e figlia come a un sentimento insieme corale e profondamente intimo, radicato in una storia che viene da lontano e si rinnova nel presente. Un brano sorretto da una ritmica incalzante affidata esclusivamente alle voci, di una delicatezza disarmante, la stessa di un amore che nasce e si riconosce come protezione e promessa. In questa nuova uscita, primo estratto che anticipa il prossimo album dell’artista salentina, un featuring importante, quello della cantautrice e due volte nominata ai Grammy Awards Becca Stevens che firma con Carolina il testo della canzone.“Il riverbero eterno del legame madre-figlia: Everlove. Un sentimento inesauribile e ineguagliabile, che si espande e si moltiplica nel tempo diventando eredità invisibile di generazione in generazione – afferma Carolina Bubbico – La coralità vocale incarna le voci delle donne di diverse generazioni, un’armonia intima che rappresenta la memoria e l’eredità affettiva che ciascuno porta dentro di sé. Il brano diventa così un ritratto sonoro della trasmissione emotiva, un intreccio di identità e ricordi che racconta la forza silenziosa dell’amore che ci forma e ci attraversa”. Carolina Bubbico è cantante, polistrumentista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra. Attiva in Italia e all’estero, si è esibita in importanti festival, club e teatri, tra cui i Blue Note di Tokyo e Pechino. Ha curato gli arrangiamenti e diretto l’orchestra per due edizioni del Festival di Sanremo, collaborando con Elodie nel 2023, Serena Brancale e Il Volo nel 2015 (questi ultimi vincitori di quell’edizione).Ha pubblicato gli album Controvento, Una donna e Il dono dell’ubiquità, oltre a numerosi singoli e collaborazioni. In ambito orchestrale ha diretto la Earth Wind & Fire Experience al Sicilia Jazz Festival e ha ideato il progetto sinfonico Pangea, presentato con importanti orchestre italiane. Collabora come trascrittrice per Hal Leonard ed è docente di Canto Pop al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.