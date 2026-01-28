 Il Cremlino: se Zelensky vuole vedere Putin, lo invitiamo a Mosca, garantiremo la sicurezza – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Francia, fiamme in hotel a Courchevel: evacuate circa 300 persone

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Meloni a Niscemi, sopralluogo sulle zone colpite e riunione operativa

28 Gennaio 2026
Politica Videonews

Mattarella da bin Zayed: “Spirito di amicizia tra i nostri paesi”

28 Gennaio 2026
Cultura Videonews

TESTO 2026, a Firenze la quinta edizione del festival letterario

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Israele saluta l’ultimo ostaggio, a Tel Aviv una grande cerimonia

28 Gennaio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Milano-Cortina, Kostner tedofora: Olimpiadi simbolo di unione popoli

28 Gennaio 2026
Estero Videonews

Groenlandia, spettacolare aurora boreale nei cieli di Nuuk

28 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Guanciale e Levante, vite nascoste dietro “L’invisibile” Messina Denaro

28 Gennaio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Inaugurati a Predazzo il Villaggio Olimpico e lo Stadio del Salto

28 Gennaio 2026
Milano-Cortina 2026 Sport Videonews

Milano-Cortina, Cagnotto tifa Brignone: emozione vederla sugli sci

28 Gennaio 2026
Esteri Primo Piano

Il Cremlino: se Zelensky vuole vedere Putin, lo invitiamo a Mosca, garantiremo la sicurezza

Il presidente Usa Trump ha proposto che la Russia prenda in considerazione la possibilità di un incontro
Gen 28, 2026

Roma, 28 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha proposto che la Russia prenda in considerazione la possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky e per il Cremlino la questione non è nuova: se il presidente ucraino è davvero pronto per un incontro, allora lo invitiamo a Mosca. E allo stesso tempo, garantiremo la sua sicurezza e le condizioni di lavoro necessarie”, ha detto Yury Ushakov, , consigliere per la politica estera del capo dello Stato russo.

La questione di un possibile incontro tra Putin e Zelensky è stata discussa più volte durante i colloqui telefonici tra i leader di Russia e Stati Uniti, ha detto Ushakov al giornalista di Rossiya 1, Pavel Zarubin.

“La questione per noi non è nuova, è stata discussa alcune volte durante le conversazioni tra i presidenti Trump e Putin. E durante queste conversazioni Trump, in particolare, ha suggerito di prendere in considerazione questa possibilità”, ha aggiunto Ushakov.La Russia non ha mai rifiutato i contatti di Putin con Zelensky, ma devono essere ben preparati e finalizzati al raggiungimento di risultati concreti e positivi, ha spiegato Ushakov. “Il nostro presidente ha anche detto più volte, conversando con i giornalisti, che se Zelensky è davvero pronto per un incontro, allora lo invitiamo a Mosca. E allo stesso tempo, garantiremo la sua sicurezza e le condizioni di lavoro necessarie”, ha concluso Ushakov.

Notizie Correlate

Cronaca Primo Piano

Frana di Niscemi, Ciriani: dopo l’emergenza si valuterà l’utilizzo del Fondo Ricostruzioni

Gen 28, 2026
Esteri Turismo

Vienna vola nel turismo: 20 milioni di pernottamenti nel 2025

Gen 28, 2026
Politica Primo Piano

Meloni: saremo veloci sugli indennizzi a Niscemi, non sarà come nel ’97

Gen 28, 2026