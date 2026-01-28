Il Cremlino: se Zelensky vuole vedere Putin, lo invitiamo a Mosca, garantiremo la sicurezza

Roma, 28 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha proposto che la Russia prenda in considerazione la possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky e per il Cremlino la questione non è nuova: se il presidente ucraino è davvero pronto per un incontro, allora lo invitiamo a Mosca. E allo stesso tempo, garantiremo la sua sicurezza e le condizioni di lavoro necessarie”, ha detto Yury Ushakov, , consigliere per la politica estera del capo dello Stato russo.La questione di un possibile incontro tra Putin e Zelensky è stata discussa più volte durante i colloqui telefonici tra i leader di Russia e Stati Uniti, ha detto Ushakov al giornalista di Rossiya 1, Pavel Zarubin. “La questione per noi non è nuova, è stata discussa alcune volte durante le conversazioni tra i presidenti Trump e Putin. E durante queste conversazioni Trump, in particolare, ha suggerito di prendere in considerazione questa possibilità”, ha aggiunto Ushakov.La Russia non ha mai rifiutato i contatti di Putin con Zelensky, ma devono essere ben preparati e finalizzati al raggiungimento di risultati concreti e positivi, ha spiegato Ushakov. “Il nostro presidente ha anche detto più volte, conversando con i giornalisti, che se Zelensky è davvero pronto per un incontro, allora lo invitiamo a Mosca. E allo stesso tempo, garantiremo la sua sicurezza e le condizioni di lavoro necessarie”, ha concluso Ushakov.