Maltempo senza tregua, settimana di piogge e venti di burrasca

Milano, 27 gen. (askanews) – Nelle prossime ore, ed in particolare da martedì pomeriggio, un nuovo carico di precipitazioni raggiungerà Sardegna e Liguria. È la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma l’arrivo attraverso il Mediterraneo di un flusso umido oceanico. In altre parole, immaginando una teorica barriera sullo Stretto di Gibilterra, quando questa barriera è aperta le piogge arrivano a più riprese dalla Penisola Iberica verso l’Italia. È quello che succederà almeno fino a fine mese.Sulla Liguria i fenomeni saranno a tratti anche intensi, specie sul Ponente, poi dalla serata il maltempo interesserà tutto il Nord-Ovest, la Toscana e ancora la Sardegna. Nella notte tra martedì e mercoledì nevicherà fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale (localmente in pianura) poi avremo l’ingresso completo del fronte atlantico e vivremo un “mercoledì da leoni”, bagnati. Mercoledì, infatti, sarà la giornata peggiore della settimana con piogge anche forti da Nord a Sud, in particolare sul settentrione e dalla Toscana alla Campania: come avviene spesso con i flussi umidi atlantici provenienti da ovest, i fenomeni più persistenti si hanno infatti al settentrione e sul versante tirrenico.Mercoledì soffieranno anche venti di burrasca in particolare su Mare, Canale di Sardegna e Sicilia, con interessamento di tutto il versante tirrenico e con raffiche in estensione comunque anche al versante adriatico e persino in Pianura Padana. Da giovedì, infine, il maltempo insisterà maggiormente sul Centro-Sud: tra sabato 31 e domenica 1 febbraio si prevedono altre nuove precipitazioni su questo settore dove anche la neve farà di nuovo la comparsa anche se a quote medio-alte sugli Appennini.Si prevedono dunque almeno 5-6 giorni in fotocopia: perturbazioni atlantiche, piogge più frequenti al Nord e sul versante tirrenico, interessamento saltuario delle Isole Maggiori, fasi relativamente miti ed asciutte sul versante adriatico. Un meteo autunnale nel cuore dell’inverno. Nel dettaglio martedì 27 al Nord: peggiora dal pomeriggio/sera dal Nordovest, neve a bassa quota. Al Centro: peggiora sulle tirreniche in serata. Al Sud: poco nuvoloso, peggiora in Sardegna. Mercoledì 28 al Nord: maltempo e neve in collina al Nord-Ovest. Al Centro: piogge e temporali diffusi. Al Sud: instabile, forti piogge sulle tirreniche. Giovedì 29 al Nord: piogge sparse sul Triveneto. Al Centro: piogge in Toscana. Al Sud: instabile sulle regioni peninsulari. La tendenza è di un weekend con piogge su medio tirreno e Sud.