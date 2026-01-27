 Maltempo senza tregua, settimana di piogge e venti di burrasca – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Giorno della Memoria, bandiere a mezz’asta al Senato

27 Gennaio 2026
Economia Videonews

Allianz Trade: metà dei crediti commerciali esposta a rischio elevato

27 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

“Un amore irraggiungibile”, Shirin Neshat ripensa Orfeo ed Euridice

27 Gennaio 2026
Estero Videonews

Manifestanti anti-Ice furibondi dopo omicidio Pretti a Minneapolis

27 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

I leader europei da Modi: Ue e India firmano mega accordo commerciale

27 Gennaio 2026
Estero Videonews

Israele diffonde immagini del recupero resti ultimo ostaggio a Gaza

26 Gennaio 2026
Estero Videonews

Minneapolis, Merz: livello di violenza negli Stati Uniti preoccupante

26 Gennaio 2026
Estero Videonews

Minneapolis, mare di fiori e biglietti su luogo uccisione Alex Pretti

26 Gennaio 2026
Estero Videonews

Nato, Rutte: “Ue può difendersi senza gli Usa? Sognate, non possiamo”

26 Gennaio 2026
Festival Sanremo 2026 Primo Piano Spettacolo Videonews

Sanremo, Carlo Conti racconta il suo Festival: tanti generi diversi

26 Gennaio 2026
Cronaca Primo Piano

Maltempo senza tregua, settimana di piogge e venti di burrasca

Fino ai primi di febbraio pioverà su gran parte dell’Italia
Gen 27, 2026

Milano, 27 gen. (askanews) – Nelle prossime ore, ed in particolare da martedì pomeriggio, un nuovo carico di precipitazioni raggiungerà Sardegna e Liguria. È la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma l’arrivo attraverso il Mediterraneo di un flusso umido oceanico. In altre parole, immaginando una teorica barriera sullo Stretto di Gibilterra, quando questa barriera è aperta le piogge arrivano a più riprese dalla Penisola Iberica verso l’Italia. È quello che succederà almeno fino a fine mese.

Sulla Liguria i fenomeni saranno a tratti anche intensi, specie sul Ponente, poi dalla serata il maltempo interesserà tutto il Nord-Ovest, la Toscana e ancora la Sardegna. Nella notte tra martedì e mercoledì nevicherà fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale (localmente in pianura) poi avremo l’ingresso completo del fronte atlantico e vivremo un “mercoledì da leoni”, bagnati.

Mercoledì, infatti, sarà la giornata peggiore della settimana con piogge anche forti da Nord a Sud, in particolare sul settentrione e dalla Toscana alla Campania: come avviene spesso con i flussi umidi atlantici provenienti da ovest, i fenomeni più persistenti si hanno infatti al settentrione e sul versante tirrenico.

Mercoledì soffieranno anche venti di burrasca in particolare su Mare, Canale di Sardegna e Sicilia, con interessamento di tutto il versante tirrenico e con raffiche in estensione comunque anche al versante adriatico e persino in Pianura Padana.

Da giovedì, infine, il maltempo insisterà maggiormente sul Centro-Sud: tra sabato 31 e domenica 1 febbraio si prevedono altre nuove precipitazioni su questo settore dove anche la neve farà di nuovo la comparsa anche se a quote medio-alte sugli Appennini.

Si prevedono dunque almeno 5-6 giorni in fotocopia: perturbazioni atlantiche, piogge più frequenti al Nord e sul versante tirrenico, interessamento saltuario delle Isole Maggiori, fasi relativamente miti ed asciutte sul versante adriatico. Un meteo autunnale nel cuore dell’inverno.

Nel dettaglio martedì 27 al Nord: peggiora dal pomeriggio/sera dal Nordovest, neve a bassa quota. Al Centro: peggiora sulle tirreniche in serata. Al Sud: poco nuvoloso, peggiora in Sardegna. Mercoledì 28 al Nord: maltempo e neve in collina al Nord-Ovest. Al Centro: piogge e temporali diffusi. Al Sud: instabile, forti piogge sulle tirreniche. Giovedì 29 al Nord: piogge sparse sul Triveneto. Al Centro: piogge in Toscana. Al Sud: instabile sulle regioni peninsulari. La tendenza è di un weekend con piogge su medio tirreno e Sud.

Notizie Correlate

Agrifood Cronaca

Olimpiadi, Casa Italia Milano Cortina 2026: ecco i 26 vini ambassador

Gen 27, 2026
Cronaca Turismo

Assoparchi: Turismo sia riconosciuto come vera e propria industria

Gen 27, 2026
Politica Primo Piano

Giorno della memoria, Meloni: condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni

Gen 27, 2026