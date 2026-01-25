 Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-Milan – askanews.it


Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-Milan

La serie A dopo Lecce-Lazio 0-0
Gen 25, 2026

Roma, 25 gen. (askanews) – Poche emozioni al Via del Mare per Lecce-Lazio chiusa sul punteggio di 0-0. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che ci provano solo dalla distanza: Provedel è attento su Coulibaly e ringrazia la traversa sulla bordata di Ramadani. I biancocelesti si scuotono all’inizio della ripresa, ma Falcone ferma Dia con un’ottima uscita bassa. Poi succede poco nonostante i cambi degli allenatori: Provedel respinge una punizione di Sottil e Taylor sfiora il jolly due volte nel finale. Il Lecce stacca la Fiorentina al terzultimo posto. Questo il programma della ventiduesima giornata:

Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, domenica 25 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Cremonese, ore 15 Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, ore 18 Juventus-Napoli, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese.

Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 26, Cagliari 25, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 24, Genoa 20, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14.

Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.45 Lazio-Genoa, sabato 31 gennaio ore 15 Pisa-Sassuolo, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1° febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan.

