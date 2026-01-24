Raccordo bloccato, tutti assolti gli attivisti di “Ultima generazione”

Milano, 24 gen. (askanews) – Sono stati tutti assolti i 10 attivisti di Ultima Generazione finiti sotto processo a Roma per il blocco stradale compiuto il 7 novembre 2022 su GRA all’altezza dell’uscita 1 Aurelia. L’annuncio arriva da Ultima Generazione che precisa: “Il giudice al termine dell’udienza ha pronunciato la sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione. Nello specifico: non luogo a procedere perché il fatto non è previsto come reato per l’interruzione di pubblico servizio; non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per la violazione del foglio di via; assoluzione per tenuità del fatto dall’imbrattamento”.“Con quella del 22 gennaio siamo a 58 assoluzioni per azioni dirette nonviolente compiute come Ultima Generazione – prosegue il movimento -. Un numero che ci ricorda, ancora una volta, che in uno stato democratico la protesta e l’azione diretta nonviolenta non sono dei reati ma, in un paese che risulta al 16° posto in classifica – secondo le stime del Climate Risk index – tra i paesi più colpiti dalla crisi climatica ( e le recenti alluvioni in Sicilia e Sardegna lo confermano) e in un momento storico in cui anche i tentativi di affrontare la crisi climatica a livello mondiale si svuotano di speranza. Ma il governo anzichè affrontare i problemi reali delle persone, sta per varare un nuovo provvedimento legislativo teso ancora di più ad impedire il diritto costituzionale a manifestare”.