Politica

Maltempo, Meloni presiede vertice a Protezione Civile: sinergia Governo-Regioni

Summit con la Premier Musumeci Mantovano Ciciliano e i Presidenti di Calabria Occhiuto, Sicilia Schifani, Sardegna Todde
Gen 23, 2026

Roma, 23 gen. (askanews) – La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno preso parte il Ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

Lo ha comunicato palazzo Chigi annunciando per lunedì una riunine del Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza e anticipare un primop stanziamento per far fronte alle urgenze. E sottolineando che Meloni “ha rinnovato la solidarietà propria e del Governo tutto alle comunità coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento”.

“È anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”, ha sottolineato ancora la presidenza del Consiglio.

