 Due perturbazioni portano neve in pianura a Nord-Ovest – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

L’arrivo commosso del compagno Hoeksema al funerale di Valentino

23 Gennaio 2026
Economia Videonews

Nedcommunity: instabilità geopolitica strutturale, sfida per i board

23 Gennaio 2026
Estero Videonews

Pechino respinge le accuse Onu sul lavoro forzato

23 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

L’arrivo del feretro di Valentino per i funerali a Roma

23 Gennaio 2026
Estero Videonews

Venezuela apre al petrolio privato: “Sottoterra non serve”

23 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Anna Wintour, Tom Ford e Donatella Versace per l’addio a Valentino

23 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Ventura: Valentino mi diceva “sei la mia ambasciatrice più tatuata”

23 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Michele, Piccioli e Marzotto, mondo della moda a funerali di Valentino

23 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Dante Ferretti: un ricordo di Valentino? “Che dire… Solo rosso”

23 Gennaio 2026
Estero Videonews

Trump: flotta nel Golfo Persico, dossier aperti su Groenlandia-Ucraina

23 Gennaio 2026
Esteri Primo Piano

Due perturbazioni portano neve in pianura a Nord-Ovest

Tregua sabato
Gen 23, 2026

Roma, 23 gen. (askanews) – Meteo/Meteo, due perturbazioni tra venerdì e domenica, Fine settimana instabile con neve in pianura a Nord-Ovest

Milano, 23 gen. (askanews) – Un doppio fronte perturbato interessa l’Italia nel fine settimana, con precipitazioni diffuse e la possibilità di neve in pianura al Nord-Ovest tra venerdì e le prime ore di sabato. Le previsioni indicano una fase instabile scandita dal passaggio di due sistemi perturbati atlantici, separati da una temporanea attenuazione dei fenomeni nella giornata di sabato. A delineare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Il primo fronte entra da ovest tra venerdì e la mattinata successiva, con piogge su Sardegna, Sicilia, Liguria, Toscana, ovest Emilia e Basso Piemonte. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si intensificano tra Liguria, Toscana e Lazio, mentre tendono ad attenuarsi al Sud. In Pianura Padana la quota neve si abbassa intorno ai 400-500 metri, con la possibilità di un passaggio da pioggia a neve anche in pianura nelle aree occidentali.

Le zone maggiormente interessate dalle nevicate a bassa quota sono il piacentino, il pavese e gran parte del Basso Piemonte. Non sono esclusi deboli fiocchi anche nelle aree urbane di Torino e Milano, soprattutto nelle zone periferiche. Dalla mattinata di sabato le temperature tornano gradualmente a salire, insieme allo zero termico.

Sabato mattina i fenomeni tendono a esaurirsi sul Nord-Ovest, dove si fanno spazio schiarite e locali banchi di nebbia, mentre al Centro e su parte del Sud persistono piogge sparse, più insistenti lungo il versante tirrenico e in Campania. Tra le 10 e le 20 si apre una fase più asciutta su gran parte del Paese, legata alla temporanea pausa tra i due fronti.

Il secondo impulso perturbato arriva dalla serata di sabato, con un nuovo peggioramento che si estende a gran parte dell’Italia. Tra la notte e la giornata di domenica tornano piogge diffuse da Nord a Sud e nuove nevicate in pianura sul Basso Piemonte. Nel pomeriggio di domenica è atteso un parziale miglioramento al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio, mentre al Sud e lungo la fascia orientale il tempo resta instabile.

Sempre secondo il meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l’inizio della prossima settimana si apre con ulteriori precipitazioni, in particolare sul versante tirrenico del Centro-Sud, confermando una fase meteorologica caratterizzata da frequenti passaggi perturbati e temperature in linea con il periodo .

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Colloqui, la condizione russa è che gli ucraini lascino il Donbass

Gen 23, 2026
Asia Esteri

Giappone, formalmente sciolta camera bassa: parte corsa elettorale

Gen 23, 2026
Esteri Primo Piano

Attacchi a Kiev: 1.900 edifici senza riscaldamento

Gen 23, 2026