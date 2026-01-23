Due perturbazioni portano neve in pianura a Nord-Ovest

Roma, 23 gen. (askanews) – Meteo/Meteo, due perturbazioni tra venerdì e domenica, Fine settimana instabile con neve in pianura a Nord-OvestMilano, 23 gen. (askanews) – Un doppio fronte perturbato interessa l’Italia nel fine settimana, con precipitazioni diffuse e la possibilità di neve in pianura al Nord-Ovest tra venerdì e le prime ore di sabato. Le previsioni indicano una fase instabile scandita dal passaggio di due sistemi perturbati atlantici, separati da una temporanea attenuazione dei fenomeni nella giornata di sabato. A delineare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Il primo fronte entra da ovest tra venerdì e la mattinata successiva, con piogge su Sardegna, Sicilia, Liguria, Toscana, ovest Emilia e Basso Piemonte. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si intensificano tra Liguria, Toscana e Lazio, mentre tendono ad attenuarsi al Sud. In Pianura Padana la quota neve si abbassa intorno ai 400-500 metri, con la possibilità di un passaggio da pioggia a neve anche in pianura nelle aree occidentali.Le zone maggiormente interessate dalle nevicate a bassa quota sono il piacentino, il pavese e gran parte del Basso Piemonte. Non sono esclusi deboli fiocchi anche nelle aree urbane di Torino e Milano, soprattutto nelle zone periferiche. Dalla mattinata di sabato le temperature tornano gradualmente a salire, insieme allo zero termico. Sabato mattina i fenomeni tendono a esaurirsi sul Nord-Ovest, dove si fanno spazio schiarite e locali banchi di nebbia, mentre al Centro e su parte del Sud persistono piogge sparse, più insistenti lungo il versante tirrenico e in Campania. Tra le 10 e le 20 si apre una fase più asciutta su gran parte del Paese, legata alla temporanea pausa tra i due fronti.Il secondo impulso perturbato arriva dalla serata di sabato, con un nuovo peggioramento che si estende a gran parte dell’Italia. Tra la notte e la giornata di domenica tornano piogge diffuse da Nord a Sud e nuove nevicate in pianura sul Basso Piemonte. Nel pomeriggio di domenica è atteso un parziale miglioramento al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio, mentre al Sud e lungo la fascia orientale il tempo resta instabile. Sempre secondo il meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l’inizio della prossima settimana si apre con ulteriori precipitazioni, in particolare sul versante tirrenico del Centro-Sud, confermando una fase meteorologica caratterizzata da frequenti passaggi perturbati e temperature in linea con il periodo .