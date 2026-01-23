Coppa dei Club Padel MSP, nel weekend al via l’undicesima edizione

Roma, 23 gen. (askanews) – Il weekend che tutto il popolo del padel romano aspettava è finalmente arrivato. Sabato e domenica – si legge in una nota – scatta la fase provinciale dell’11esima edizione della Coppa dei Club MSP, il più grande torneo amatoriale d’Italia organizzato da MSP Italia – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI – che solo a Roma coinvolgerà 188 squadre in rappresentanza di 103 circoli, con oltre 5mila giocatori pronti a scendere in campo. Un evento dall’enorme valore sportivo e sociale, che potrà ancora una volta godere sul patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Si parte nel fine settimana con la fase a gironi, al termine della quale le squadre saranno suddivise nei tabelloni Gold, Silver e Bronze fino alla finale prevista per il weekend del 23 e del 24 maggio al Ponte Milvio Tennis Club. Le finali nazionali, invece, torneranno a giocarsi nel Lazio, con appuntamento dal 26 al 28 giugno presso il circolo 747 di Aprilia, a cui prenderanno parte anche i campioni regionali di Sardegna, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Veneto e Campania.A difendere il titolo italiano sarà l’Eschilo TPiscine, campione in carica nel 2025 a livello nazionale dopo aver conquistato sia la finale di Roma sia quella regionale. Il circolo parteciperà alla Coppa dei Club con ben sei squadre, e con il circolo Aetherea sarà protagonista di una novità assoluta di questa edizione: per la prima volta, infatti, scenderanno in campo due squadre interamente dedicate alla NextGen, segnale concreto di attenzione verso i giovani e verso il futuro di questo sport. Ancora una volta, la Coppa dei Club MSP si distinguerà per il suo forte messaggio di inclusione sociale, con la presenza di squadre formate da giocatori con disabilità motoria – come il Madiba Padel Club -, dimostrando come il padel possa essere uno strumento di integrazione.E come accade in ogni edizione, saranno diversi i giocatori vip in campo per la Coppa dei Club MSP: da Dario Marcolin (Ponte Milvio Tennis Club) a Vincent Candela (Fight Club), passando per Andrea Silenzi (Circolo della Stampa), Francesco Arca e Pamela Camassa (The Fox), Elia Tranquilli (Padel Village), Maria Di Stolfo (Juvenia) e Cristiano Panatta, nipote di Adriano, anche lui con la maglia del Ponte Milvio Tennis Club. “È un piacere portare il saluto della Regione Lazio – le parole di Luciano Crea, presidente della Commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio -. Una manifestazione, la Coppa dei Club, che da 11 anni rappresenta un grande appuntamento a livello sportivo e di valore per il nostro territorio. Un’edizione fatta di numeri importanti, che raccontano non solo una competizione sportiva ma una vera e propria rete di comunità, passione e partecipazione. Un torneo in costante crescita, senza mai perdere di vista i valori fondamentali dello sport: lealtà, rispetto e condivisione che emergono ancora più forza nella scelta ormai consolidata di aprire la competizione anche agli atleti con disabilità motoria”.“Complimenti alla Coppa dei Club a nome della nostra città – ha aggiunto l’assessore allo sport, al turismo, alla moda e ai grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Mi auguro che con questo appuntamento inizi un 2026 di grandi successi sportivi, di grandi eventi, ma anche di tanta sana pratica sportiva. Perché la cosa a cui teniamo di più è che ogni cittadino possa fare sport ogni giorno e il padel in questo senso è uno straordinario mezzo di promozione sportiva, oltre che di aggregazione sociale”. “Ripartiamo con grande entusiasmo e con i soliti numeri eccezionali, che ci fanno essere orgogliosi del nostro lavoro e di quello che la Coppa dei Club sta rappresentando nel padel romano e nazionale – ha sottolineato il responsabile nazionale padel di MSP Italia, Claudio Briganti -. Il valore che la Coppa dei Club ha creato nel corso degli anni è enorme, in termini di partecipazione e di competizione sportiva, ma quello che ci rende orgogliosi è lo spirito aggregativo che si è creato. A tutti i circoli partecipanti va il nostro in bocca al lupo, convinti che assisteremo a mesi di grande padel all’insegna del fair play e dell’inclusione”.