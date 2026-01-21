 Tennis, Sabalenka avanza a Melbourne e replica: non parlo di politica – askanews.it


Tennis, Sabalenka avanza a Melbourne e replica: non parlo di politica

l’ucraina Oliynykova aveva chiesto di bandire russi e bielorussi
Gen 21, 2026

Roma, 21 gen. (askanews) – Successo senza storia per Aryna Sabalenka, la n. 1 del mondo ha superato la cinese Bai Zhuoxuan. In un Melbourne Park più fresco e coperto dopo giorni di caldo, la n. 1 del mondo si è imposta 6-3, 6-1. Ora affronterà Emma Raducanu o la russa Anastasia Potapova, naturalizzata austriaca. Dopo il successo Sabalenka ha dichiarato di “non voler parlare di politica” dopo che l’ucraina Oleksandra Oliynykova ha chiesto che le giocatrici bielorusse e russe vengano bandite dal tennis. La 25enne Oliynykova, il cui padre combatte in prima linea in Ucraina, martedì aveva dichiarato che la presenza di giocatrici provenienti da quei due paesi era “sbagliata” con un conflitto in corso. Sabalenka, bielorussa, ha già affermato di credere che lo sport “non abbia nulla a che fare con la politica” e mercoledì ha ribadito la sua posizione. “Voglio la pace, e se potessi cambiare qualcosa, lo farei sicuramente. A parte questo, non ho altro da dire.”

