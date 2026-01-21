 Maltempo, La Russa: vicinanza sentita e doverosa a popolazioni colpite – askanews.it


Politica

Maltempo, La Russa: vicinanza sentita e doverosa a popolazioni colpite

“Grave disagio, danni di enorme rilievo”
Gen 21, 2026

Roma, 21 gen. (askanews) – “Vorrei segnalare al Senato il grave disagio che stanno vivendo in queste ore le popolazioni della costa ionica della Sicilia, ma anche della Sardegna e della Calabria, che sono colpite in maniera forte, virulenta dagli effetti di mareggiate, piogge, temporali e condizioni atmosferiche avverse, non usuali, che stanno provocando danni di grande, per non dire enorme, rilievo. Credo che la nostra vicinanza intanto, in attesa di quanto si potrà fare, sia sentita e doverosa”. Lo ha detto in aula a palazzo Madala il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

