Trump: dazi su champagne al 200% se Macron non entra nel Board of Peace per Gaza

Roma, 20 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato che imporrà un dazio del 200 per cento su vino e champagne francesi come forma di pressione affinché il presidente francese Emmanuel Macron accetti l’invito ad aderire al Board of Peace per la Striscia di Gaza.“Imporrò un dazio del 200 per cento sui vini e sullo champagne francesi, e Macron si unirà al Board of Peace”, ha affermato Trump, secondo quanto riportato da Reuters, dopo che fonti hanno segnalato che il leader transalpino non intende accettare l’invito a fare parte all’organismo di governance. Le minacce del presidente degli Stati uniti Donald Trump di imporre dazi del 200 per cento su vini e champagne francesi sono state definite “inaccettabili” e “inefficaci” dall’entourage del presidente Emmanuel Macron. Lo riferisce Le Figaro.“Come abbiamo sempre sottolineato, le minacce tariffarie per influenzare la nostra politica estera sono inaccettabili e inefficaci”, ha dichiarato l’entourage del capo dello Stato francese. Le dichiarazioni arrivano dopo le affermazioni di Trump sui dazi e fanno seguito al rifiuto di Macron di aderire al cosiddetto Board of Peace per Gaza.