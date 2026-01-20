 Trump: dazi su champagne al 200% se Macron non entra nel Board of Peace per Gaza – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

“The Spirit of Plutocracy”, a Davos l’immagine di Trump plutocrate

20 Gennaio 2026
Politica Videonews

Mattarella: magistratura ha contribuito ad attuazione Costituzione

19 Gennaio 2026
Politica Videonews

Mattarella: “Magistrati devono sempre testimoniare l’imparzialità”

19 Gennaio 2026
Cultura Videonews

È morto Valentino, addio all’ultimo imperatore della moda

19 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Sbarcati a Palermo 90 migranti soccorsi dalla nave Ocean Viking

19 Gennaio 2026
Estero Videonews

Groenlandia, segretario Tesoro Usa Bessent “sconsiglia” controdazi Ue

19 Gennaio 2026
Estero Videonews

Groenlandia, i danesi su Trump: “Stupido” imporre ulteriori dazi

19 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

I Carabinieri salvano una bimba di 5 mesi dopo l’allarme al 112

19 Gennaio 2026
Estero Videonews

Amnesty: basta accondiscendenza coi bulli, in gioco credibilità Ue

19 Gennaio 2026
Economia Videonews

Autonoleggio, Sicily by Car cresce in Italia e punta i mercati esteri

19 Gennaio 2026
Esteri Primo Piano

Trump: dazi su champagne al 200% se Macron non entra nel Board of Peace per Gaza

Parigi: inaccettabile. Non serviranno a influenzare nostra politica estera
Gen 20, 2026

Roma, 20 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato che imporrà un dazio del 200 per cento su vino e champagne francesi come forma di pressione affinché il presidente francese Emmanuel Macron accetti l’invito ad aderire al Board of Peace per la Striscia di Gaza.

“Imporrò un dazio del 200 per cento sui vini e sullo champagne francesi, e Macron si unirà al Board of Peace”, ha affermato Trump, secondo quanto riportato da Reuters, dopo che fonti hanno segnalato che il leader transalpino non intende accettare l’invito a fare parte all’organismo di governance.

Le minacce del presidente degli Stati uniti Donald Trump di imporre dazi del 200 per cento su vini e champagne francesi sono state definite “inaccettabili” e “inefficaci” dall’entourage del presidente Emmanuel Macron. Lo riferisce Le Figaro.

“Come abbiamo sempre sottolineato, le minacce tariffarie per influenzare la nostra politica estera sono inaccettabili e inefficaci”, ha dichiarato l’entourage del capo dello Stato francese.

Le dichiarazioni arrivano dopo le affermazioni di Trump sui dazi e fanno seguito al rifiuto di Macron di aderire al cosiddetto Board of Peace per Gaza.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Lavrov: “La Nato si prepara seriamente alla guerra con la Russia”

Gen 20, 2026
Esteri Primo Piano

Israele demolisce gli edifici dell’UNRWA a Gerusalemme

Gen 20, 2026
Asia Esteri

Giappone, record turisti: oltre 40 mln, ma meno cinesi

Gen 20, 2026