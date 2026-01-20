 Trump alla Casa Bianca mostra foto degli arrestati in Minnesota nei blitz Ice e insulta gli immigrati somali – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Il 2026 dei Musei Civici di Venezia: “Cultura come inclusione”

20 Gennaio 2026
Estero Videonews

Premier Canada Carney: siamo al fianco di Groenlandia e Damimarca

20 Gennaio 2026
Politica Videonews

Codice Junior, una guida per gli under 18 su diritti e doveri

20 Gennaio 2026
Estero Videonews

Gb su ambasciata cinese che preoccupa: possiamo gestire la cosa

20 Gennaio 2026
Economia Videonews

Alleanza per l’Economia Circolare: promuove competenze e filiere

20 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Topo Gigio diventa Musical e fa sognare. Diretto da Maurizio Colombi

20 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Reggio Calabria, rubavano auto e rivendevano i pezzi: 17 arresti

20 Gennaio 2026
Estero Videonews

Davos, Macron risponde a Trump: preferiamo il rispetto ai bulli

20 Gennaio 2026
Estero Videonews

Voci dalla Groenlandia:”Qui viviamo in pace, stiamo bene senza Trump”

20 Gennaio 2026
Estero Videonews

Notte senza fine nella guerra in Ucraina, fra reti antidroni e sirene

20 Gennaio 2026
Esteri Primo Piano

Trump alla Casa Bianca mostra foto degli arrestati in Minnesota nei blitz Ice e insulta gli immigrati somali

  Poi annuncia che si recherà a Davos dove – dice – “sono sicuro mi attendono con grande gioia”
Gen 20, 2026
 

Roma, 20 gen. (askanews) – “La Somalia non è neanche un Paese, non hanno nulla che assomiglia a un paese. E se lo è, è considerato il peggiore al mondo”: lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, aprendo la conferenza stampa alla Casa Bianca e illustrando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione nella lotta all’immigrazione irregolare. Trump ha rilanciato le sue critiche alla deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, di origine somala, e agli immigrati somali, definendoli “persone con un quoziente di intelligenza molto basso”. Trump ha mostrato alla stampa le foto segnaletiche di alcune persone arrestate in Minnesota nell’ambito della lotta all’immigrazione irregolare – nei blitz condotti dall’Ice, durante uno dei quali è stata uccisa a Minneapolis da un agente la 37enne americana Renee Good – affermando: “Molti di loro sono assassini, spacciatori, persone cattive … volete vivere con queste persone?”. “In Minnesota, la criminalità è incredibile”, ha proseguito, attaccando quindi Omar, “una deputata corrotta”.

Nella conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha definito “una tragedia, una cosa orribile” quando accaduto a Renee Good, uccisa da un agente dell’Ice in Minnesota, sottolineando che “lo direbbero tutti, anche l’Ice direbbe la stessa cosa”. “Capisco entrambe le parti”, ha aggiunto, rimarcando però che alcune delle persone che hanno protestato contro il comportamento tenuto dall’Ice sono “agitatori professionisti”.

Nella conferenza stampa in corso alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha detto inoltre che si recherà in “un bellissimo posto in Svizzera”, aggiungendo: “Sono sicuro che sono atteso con grande gioia”. Trump sarà domani al World Economic Forum di Davos. Mentre su un altro fronte, Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero coinvolgere la leader dell’opposizione venezuelana, il Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, nella politica del Paese caraibicoForse potremmo coinvolgerla in qualche modo. Mi piacerebbe molto poterlo fare. Maria, forse possiamo farlo”, ha concluso.

Dopo il blitz che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, Trump si è detto contrario ad affidare un ruolo a Machado, considerata priva di appoggi nel Paese e una personalità divisiva, preferendo la soluzione di continuità rappresentata dalla presidente Delcy Roriguez.

 

Notizie Correlate

Cronaca Primo Piano

La lettera di Eleonora, sopravvissuta alla strage di Crans-Montana: era un inferno, non so come sono uscita

Gen 20, 2026
Politica Primo Piano

Scontro nel governo sulla Consob, in Consiglio dei ministri salta la nomina del presidente

Gen 20, 2026
Ambasciate Esteri

Azerbaigian, commemorata a Roma tragedia 20 gennaio 1990

Gen 20, 2026