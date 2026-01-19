 Beppe Convertini presenta libro “Il Paese delle tradizioni” a Martina Franca – askanews.it


Cultura

Beppe Convertini presenta libro “Il Paese delle tradizioni” a Martina Franca

Questa sera alle 18
Gen 19, 2026

Roma, 19 gen. (askanews) – Questa sera, lunedì 19 gennaio, alle ore 18 presso la sala consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca, in provincia di Taranto, Beppe Convertini presenterà il suo ultimo libro “Il paese delle tradizioni” edito da RaiLibri. Dialogherà con l’autore, il conduttore del TGR Puglia Gianluca Veneziani. L’evento rientra nel “Progetto Lettura” dell’istituto comprensivo “A.R.Chiarelli” con il patrocinio del Comune di Martina Franca.

Previsti i saluti, nel corso della presentazione letteraria, del dirigente scolastico Roberta Leporati, del sindaco Gianfranco Palmisano e dell’assessore alle attività culturali Carlo Dilonardo. A valorizzare ulteriormente l’evento, la performance degli studenti di “Musica Parole Danza”, della Banda Musicale Città di Martina Franca “Armonie d’Itria A.P.S.” e della Polisportiva Arci Martina.

“Finalmente presenterò il mio libro nella mia amata Martina Franca, al Palazzo Ducale, in sala consiliare, con la musica, le parole e la danza in una speciale performance degli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. R. Chiarelli”e la Banda Musicale della Città “Armonie d’itria A.P.S.”- racconta emozionato Convertini, anche aggiunge -Sono partito da Roma a Palazzo Brancaccio e ho percorso in un lungo e largo il Belpaese raccontando il mio libro Il Paese delle tradizioni edizioni Rai Libri, quindi non poteva affatto mancare la città dove sono nato e a cui sono enormemente legato”.

