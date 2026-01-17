 Renzi: non sottovalutare Vannacci, soggetto a destra Fdi porta via voti – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Una mostra in Triennale Milano per festeggiare i 25 anni di Blauer

17 Gennaio 2026
Estero Videonews

Iran, Khamenei attacca Trump: responsabile di morti, danni, calunnie

17 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

La Casa Bianca nomina alcuni leader per le prossime fasi a Gaza

17 Gennaio 2026
Politica Videonews

Mattarella: L’Aquila capitale cultura occasione per tutta la comunità

17 Gennaio 2026
Cultura Videonews

Platea presenta la passeggiata verso sud di Linda Carrara

17 Gennaio 2026
Politica Videonews

Mattarella: la cultura è strumento principe di convivenza e pace

17 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Da Amplifon tre borse di studio a giovani otorinolaringologi

17 Gennaio 2026
Estero Videonews

Trump: Rubio, Witkoff, Kushner e Blair nel Board of Peace per Gaza

17 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

A Roma la Marcia per l’Iran al grido di “No alla dittatura”

17 Gennaio 2026
Estero Videonews

Brasile, Lula e von der Leyen celebrano l’accordo tra Ue e Mercosur

17 Gennaio 2026
Politica

Renzi: non sottovalutare Vannacci, soggetto a destra Fdi porta via voti

“Se nasce qualcosa a destra Meloni saranno mesi divertenti”
Gen 17, 2026

Milano, 17 gen. (askanews) – “Non sottovalutate Vannacci, perché nel momento in cui il generale rompe con la Lega… Si dirà ‘eh ma ho portato via solo due parlamentari…’. Ho capito, non sono i parlamentari: la Lega e la destra i voti rischiano di perderli quando c’è qualcosa che nasce all’estrema destra”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, arrivando all’assemblea nazionale del partito a Milano e riferendosi al voto sulla risoluzione per gli aiuti all’Ucraina che ha visto due deputati leghisti votare no in dissenso dal gruppo, seguendo l’indicazione del vice segretario del Carroccio Roberto Vannacci. “Guardate che è successo in Veneto, hanno preso il 5%”, dice riferendosi al candidato a destra del centrodestra, Riccardo Szumski. “Allora se ci sarà una lista a destra della Meloni – è la previsione di Renzi – saranno mesi divertenti”.

Notizie Correlate

Politica

Craxi, omaggio Crosetto a tomba Hammamet: “Vegli sulla Repubblica suo spirito statista”

Gen 17, 2026
Politica Videonews

Mattarella: L’Aquila capitale cultura occasione per tutta la comunità

Gen 17, 2026
Politica Videonews

Mattarella: la cultura è strumento principe di convivenza e pace

Gen 17, 2026