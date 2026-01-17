 Referendum, Parodi: pronti a qualsiasi data, da noi nessun ricorso – askanews.it


Cronaca Primo Piano

Referendum, Parodi: pronti a qualsiasi data, da noi nessun ricorso

Intervista ad Affaritaliani del presidente Anm
Gen 17, 2026

Roma, 17 gen. (askanews) – “Noi siamo pronti in qualsiasi data. Non abbiamo promosso la raccolta firme e non abbiamo presentato il ricorso. Osserviamo con attenzione e informeremo i cittadini a prescindere dalla data”. Con queste parole Cesare Parodi, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), risponde alla domanda di Affaritaliani se consideri legittima la data del 22-23 marzo per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia o se il governo avrebbe dovuto attendere la fine della raccolta delle firme su un quesito diverso con un ricorso all’esame del Tar del Lazio.

