Mercosur, sottoscritto ad Asuncion l’accordo di libero scambio con l’Ue

Roma, 17 gen. (askanews) – L’Unione Europea e il Mercato Comune del Sud (Mercosur) hanno sottoscritto ad Asuncion, in Paraguay, un accordo di libero scambio che darà vita a una delle aree di libero commercio più grandi del mondo, composta da 750 milioni di persone.“La mattina ci accoglie per essere testimoni di un evento storico: la firma dell’accordo di associazione tra il Mercosur e l’Ue”, ha sottolineato il presidente del Paraguay, Santiago Pena, presiedendo la firma del trattato al teatro San José de Flores di Asuncion. Unione Europea e Mercosur hanno firmato un Accordo di Partenariato e un Accordo Commerciale Provvisorio che rappresentano una tappa storica nei rapporti tra le due regioni e una piattaforma ambiziosa per rafforzare le loro relazioni economiche, diplomatiche e geopolitiche.L’accordo firmato oggi creerà una delle più grandi zone commerciali al mondo, coprendo un mercato di circa 700 milioni di consumatori. L’accordo offrirà nuove opportunità commerciali alle imprese di tutta l’Ue, determinando un aumento stimato del 39 per cento delle esportazioni annuali verso il Mercosur (per un valore di circa 49 miliardi di euro), sostenendo al contempo centinaia di migliaia di posti di lavoro nell’Ue. L’accordo invia inoltre un forte segnale geopolitico, dimostrando l’impegno condiviso dell’Ue e del Mercosur a favore del multilateralismo e dell’ordine internazionale basato su norme condivise.La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e i leader dei Paesi del Mercosur hanno assistito alla firma dell’Accordo di Partenariato Ue-Mercosur (EMPA) e dell’Accordo Commerciale Provvisorio Ue-Mercosur da parte del commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic e dei suoi omologhi del Mercosur. L’accordo creerà un’ampia gamma di opportunità economiche nell’Ue, attraverso ad esempio l’eliminazione dei dazi sulle esportazioni dell’Ue, compresi i prodotti agroalimentari e i principali prodotti industriali come automobili, macchinari e prodotti farmaceutici, consentendo alle imprese europee un risparmio di 4 miliardi di euro all’anno in dazi. E attraverso la semplificazione, l’accelerazione e una maggiore sicurezza degli investimenti nelle principali catene di approvvigionamento, comprese le materie prime critiche e i beni correlati.L’accordo offrirà accesso alla regione del Mercosur per gli agricoltori e i produttori alimentari europei. Si prevede che l’intesa aumenterà fino al 50 per cento le esportazioni agroalimentari dell’Ue verso il Mercosur, grazie alla riduzione dei dazi su prodotti agroalimentari chiave dell’Ue, come vino, bevande alcoliche, latticini e olio d’oliva. E grazie anche alla protezione di 344 Indicazioni Geografiche dell’UE, prodottialimentari e bevande tradizionali di alto valore, da concorrenza sleale e imitazioni. “Oggi due regioni affini aprono un nuovo capitolo di opportunità per oltre 700 milioni di cittadini. Con questo partenariato vantaggioso per entrambe le parti, abbiamo entrambi da guadagnare: economicamente, diplomaticamente e geopoliticamente”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando la firma dell’accordo tra Unione Europea e Mercosur. “Le nostre imprese creeranno esportazioni, crescita e posti di lavoro”, ha aggiunto Von der Leyen, “Ci sosterremo a vicenda nelle nostre transizioni verde e digitale. E il nostro segnale al resto del mondo è chiaro: l’Ue e il Mercosur scelgono la cooperazione invece della competizione e il partenariato invece della polarizzazione”. Oggi l’Unione Europea e il Mercosur hanno firmato un accordo di Partenariato e un accordo commerciale provvisorio, considerati una tappa storica tra le due regioni e una piattaforma ambiziosa per rafforzare le relazioni economiche, diplomatiche e geopolitiche. L’accordo firmato oggi creerà una delle più grandi zone commerciali al mondo, coprendo un mercato di circa 700 milioni di consumatori. L’accordo offrirà significative nuove opportunità commerciali per le imprese di tutta l’Ue, determinando un aumento stimato del 39 per cento delle esportazioni annuali verso il Mercosur (per un valore di circa 49 miliardi di euro), sostenendo al contempo centinaia di migliaia di posti di lavoro nell’Ue. “L’accordo Ue-Mercosur rappresenta un importante impulso per il libero scambio, aiuta a diversificare i nostri legami economici e riduce pericolose dipendenze”. Lo ha sottolineato Kaja Kallas, Alto rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell’Ue, commentando l’intesa siglata oggi. “In un mondo soggetto a shock”, ha aggiunto, “invia un chiaro segnale dell’impegno dell’Europa verso partenariati forti e affidabili, basati su valori e principi condivisi. Questo accordo riguarda più dei soli volumi commerciali. È una scelta geostrategica per l’Europa e segna l’inizio di una nuova era nella cooperazione Ue-America Latina”. “È stato un lungo percorso, ma l’Accordo tra Unione Europea e Mercosur, che crea la più grande area di libero scambio al mondo, arriva nel momento giusto, quando ne abbiamo più bisogno”. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, presente ad Asuncion in Paraguay per la firma dell’intesa.