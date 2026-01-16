Musica, prosegue il tour in Italia di “Demon Hunters and Soda Pop”

Roma, 16 gen. (askanews) – Dopo il successo delle date in Sicilia con oltre 10mila biglietti venduti, prosegue il tour in tutta Italia di “Demon Hunters and Soda Pop”, show tribute del film d’animazione che ha ottenuto successo mondiale e vinto due Golden Globes.Lo spettacolo, per la regia di Giuseppe Stancampiano, fonde musica dal vivo, narrazione e visual ad alto impatto, trascinando gli spettatori in un viaggio tra battaglie epiche contro forze oscure e l’energia esplosiva del K-pop. Protagonisti sul palco i cantanti dal vivo, guidati da un trio femminile, affiancati dalla straordinaria band dei Soda Pop, che ricrea l’universo sonoro tipico del K-pop. Il corpo di ballo composto da 10 performer trasforma ogni scena in un vortice di movimento. Presente anche la mascotte Tiger che accompagna il pubblico con lungo tutto lo spettacolo. Luci laser, led wall, effetti luminosi speciali e visual immersivi trasformano il palco in un ambiente futuristico, per trasportare gli spettatori nell’universo K-pop.Queste le date dello spettacolo prodotto da Teatro Apparte in collaborazione con Authentic Jam: 2 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze alle ore 17.00 e 20.30 – Sold out; 4 aprile al Teatro PalaPartenope di Napoli alle ore 18.00; 5 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) alle ore 18.00; 12 aprile alla CMP Arena di Bassano del Grappa alle ore 17.30 e 19.15; 19 aprile al Teatro Garden di Rende alle ore 16.30; 25 aprile al Teatro Massimo (Sala 1) di Pescara alle ore 16.30; 10 maggio al Palmariva Live Club di Fossalta di Portogruaro alle ore 15.00; 24 maggio al Teatro Regio di Parma alle ore 15.00 e alle ore 18.00; 13 giugno all’Area Verde di Capannori alle ore 21.00; 18 luglio in Piazza d’Armi a Bard alle ore 21.00; 19 luglio alla Villa Erba di Cernobbio alle ore 18.30 22 luglio al Castello Carrarese di ESTE alle ore 21.30 26 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo alle ore 21.00; 27 luglio alla Villa Bellini di Catania alle ore 21.00 8 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani – Maria Pia di Alghero alle ore 20.30; 10 agosto al Parco Centrale di Follonica alle ore 21.00; 11 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello alle ore 21.00; 18 ottobre al Palasport – Stadthalle di Bolzano alle ore 15.00.