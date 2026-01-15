“Eurovision Song Contest Live Tour” sarà anche a Milano a giugno

Milano, 15 gen. (askanews) – L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare che il primo tour ufficiale “Eurovision Song Contest Live Tour” attraverserà l’Europa quest’estate per celebrare i 70 anni del più grande evento musicale dal vivo al mondo. La data italiana, prodotta da Vivo Concerti, è prevista venerdì 19 giugno 2026 all’Arena Milano di Milano.Creata appositamente per l’anno dell’anniversario, questa indimenticabile esperienza concertistica riunisce gli iconici artisti dell’Eurovision Song Contest e gli artisti dell’edizione del 2026 per celebrare l’eredità del concorso, la fan base globale e sette decenni di musica indimenticabile. Dopo il record di biglietti esauriti per il 70° Eurovision Song Contest, l’Eurovision Song Contest Live Touro ffre a coloro che non possono assistere agli spettacoli di Vienna la possibilità di condividere la magia dell’Eurovision e di godersi spettacoli di livello mondiale, realizzati con la portata, lo spettacolo e lo spirito che il pubblico si aspetta dall’Eurovision Song Contest. A giugno e luglio, decine di migliaia di fan sono invitati a riunirsi in 10 grandi città europee per celebrare la musica, la comunità e le tradizioni condivise che caratterizzano l’evento.Nell’Eurovision Song Contest Live Tour si esibiranno artisti iconici che hanno dato vita a performance leggendarie negli ultimi sette decenni dell’Eurovision Song Contest e 10 artisti in gara nella competizione del 2026 a Vienna. E non è tutto! Ospiti speciali a sorpresa si esibiranno dal vivo sul palco in ogni città. Gli artisti dell’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest Live Tour saranno annunciati il giorno successivo alla finale dell’Eurovision Song Contest. Le icone che si esibiranno in ogni città saranno annunciate nelle prossime settimane e gli Eurofan potranno scoprire per primi chi sono.La line up, ricca di star, può variare a seconda della città e del Paese. La lineup completa degli artisti per ogni tappa sarà disponibile su www.eurovision.com/tour. Gli artisti eseguiranno i brani da loro presentati all’Eurovision Song Contest, oltre a cover delle loro canzoni preferite tratte dai 70 anni di storia del concorso.Gli Eurofan che si iscriveranno prima del 1° febbraio 2026 riceveranno un accesso anticipato esclusivo ai biglietti tramite una prevendita dedicata. Registrati su https://www.eurovision.com/account/register/ Ulteriori dettagli su come acquistare i biglietti per ogni data del tour saranno pubblicati a breve su Eurovision.com. L’Eurovision Song Contest Live Tour sarà promosso da Semmel Concerts e la casa di produzione sarà Progress Productions. Martin Green, CBE, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: “Mentre celebriamo i 70 anni dell’Eurovision Song Contest, volevamo fare qualcosa di veramente unico e speciale, e l’Eurovision Song Contest Live Tour è esattamente questo. Questo storico primo tour cattura l’evoluzione del Contest – da icona televisiva a esperienza live immersiva – con un format che celebra il nostro fantastico passato guardando al futuro. “Per la prima volta in assoluto, portiamo la magia dell’esperienza live dell’Eurovision Song Contest direttamente ai fan, ai loro amici e alle loro famiglie in tutta Europa. Questa è la nostra occasione per celebrare la musica, gli artisti e la comunità che hanno reso l’Eurovision Song Contest ciò che è da sette straordinari decenni.” James O’Brien, CEO di Progress Productions, ha aggiunto: “Creare questa serie di concerti è un onore straordinario. L’Eurovision Song Contest ha prodotto alcune delle performance più indimenticabili nella storia della musica e non vediamo l’ora di portare quell’energia nelle arene di tutta Europa nel 2026. Questo tour sarà una celebrazione di tutto ciò che rende l’Eurovision Song Contest iconico.” L’Eurovision Song Contest Live Tour inizierà un mese dopo la Finale del 70° Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna il 16 maggio, con semifinali il 12 e il 14 maggio. Canzoni e artisti in rappresentanza di 35 emittenti si sfideranno alla Wiener Stadthalle, che ha ospitato anche il 60° Eurovision Song Contest nel 2015. Tutti i dettagli sul Live Tour saranno disponibili su eurovision.com non appena saranno annunciate ulteriori informazioni. Eurovision Song Contest Live Tour Date: Giugno 2026 Lunedì 15 giugno – Londra, Regno Unito – O2 Arena Mercoledì 17 giugno – Amburgo, Germania – Barclays Arena Venerdì 19 giugno – Milano, Italia – Arena Milano Sabato 20 giugno – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion Lunedì 22 giugno – Anversa, Belgio – AFAS Dome Martedì 23 giugno – Colonia, Germania – Lanxess Arena Giovedì 25 giugno – Copenaghen, Danimarca – Royal Arena Sabato 27 giugno – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome Lunedì 29 giugno – Parigi, Francia – Accor Arena Luglio 2026 Giovedì 2 luglio – Stoccolma, Svezia – Avicii Arena