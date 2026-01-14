Ripensare il “Sistema Paese”: la visione internazionale di Fabio De Furia

Roma, 14 gen. (askanews) – È online su L’Imprenditore l’intervento “Perché il concetto di Sistema Paese va ripensato, non difeso”, firmato da Fabio De Furia, imprenditore e dirigente italiano di rilievo internazionale, tra i principali promotori di connessioni tra Italia e Stati Uniti nei settori dell’innovazione, e delle relazioni economiche e scientifiche.De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community, è riconosciuto come architetto di reti strategiche tra ricerca, impresa e comunità italiana negli USA, capace di tradurre talenti e progetti italiani in opportunità concrete nei contesti globali. La sua esperienza internazionale gli permette di osservare il Sistema Paese non solo come concetto istituzionale, ma come ecosistema vivo, dinamico e connesso, che cresce grazie ai protagonisti che ogni giorno operano nei mercati e nei centri di ricerca internazionali. Nel contributo redazionale, De Furia lancia un messaggio chiaro e provocatorio: il Sistema Paese tradizionale, basato su narrazioni centralizzate e istituzionali, non basta più. Oggi la reputazione internazionale dell’Italia si costruisce attraverso imprese, ricercatori, professionisti e comunità italiane nel mondo, e richiede strumenti e strategie aggiornate per valorizzare questa rete diffusa di eccellenze.Secondo De Furia, il Sistema Paese non va difeso a oltranza, ma ripensato come una rete viva, capace di connettere persone, competenze e organizzazioni, generando fiducia, collaborazione e visibilità internazionale. Le istituzioni, in questo contesto, devono evolvere da portavoce a facilitatori di relazioni, sostenendo chi già agisce con successo sui mercati globali. Il messaggio è chiaro: non si tratta di rinnegare l’identità italiana, ma di aggiornare strumenti, linguaggio e azioni per renderla efficace in un mondo in rapida trasformazione.