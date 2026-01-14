Crans-Montana, ragazzo trasferito per problemi respiratori. Il Papa incontrerà i familiari delle vittime

Milano, 14 gen. (askanews) – “Uno dei ragazzi feriti a Crans Montana ricoverato l’ospedale Niguarda è stato trasferito al Policlinico di Milano nelle scorse ore. Il trasferimento nasce da una decisione collegiale frutto della collaborazione, attivata sin dal primo momento dell’emergenza, tra i migliori specialisti del nostro sistema sanitario per garantire la più alta qualità di cura a tutti i ragazzi coinvolti in questa terribile tragedia”. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.“Il paziente, che non è tra quelli con una maggior superficie corporea ustionata, ha però una grave insufficienza respiratoria – prosegue Bertolaso – che purtroppo si è innestata su una patologia precedente e occorre che sia sottoposto a procedure specifiche per questo tipo di problematica. Il Policlinico di Milano riveste per la Lombardia il ruolo di coordinatore nella gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta e grave e possiede un’elevata esperienza clinica nell’ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), metodologia grazie alla quale il sangue viene prelevato dal corpo, ossigenato artificialmente e poi reimmesso, permettendo ai polmoni danneggiati di riposarsi e guarire mentre l’ECMO supporta la funzione respiratoria”. Papa, domani riceve familiari ragazzi morti a Crans-Montana In VaticanoCittà del Vaticano, 14 gen. (askanews) – I familiari dei ragazzi deceduti nella tragedia di Crans-Montana in Svizzera, saranno ricevuti domani in udienza da Papa Leone, che li riceverà nel Palazzo apostolico alle 12.15. La conferma è giunta oggi. Gci