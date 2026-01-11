 Strage di Crans Montana, trasferimento al Niguarda per il 16enne milanese rimasto ferito – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Dunlap rilancia il ruolo globale dell’Ordine di Malta nel 2026

10 Gennaio 2026
Estero Videonews

Migliaia di agricoltori protestano in Irlanda contro accordo UE-Mercosur

10 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Minneapolis, si moltiplicano le proteste contro gli agenti ICE dopo l’uccisione di Renee Good

10 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Jovanotti ci porta a New York con JOVAYORK – La musica dell’anima

10 Gennaio 2026
Estero Videonews

Can Yaman arrestato in Turchia, le accuse: traffico e consumo di droga

10 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Strage di Crans-Montana, è il momento delle indagini. La vicesindaca chiede scusa per i mancati controlli

10 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Trump: prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive

10 Gennaio 2026
Politica Videonews

Referendum, Bonelli: mobilitazione Paese a difesa della democrazia

10 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Giovanni Allevi sold out a Milano, standing ovation del pubblico

10 Gennaio 2026
Estero Videonews

CES 2026, dal Politecnico di Milano una Fiat 500 a guida autonoma

10 Gennaio 2026
Esteri Primo Piano

Strage di Crans Montana, trasferimento al Niguarda per il 16enne milanese rimasto ferito

Bertolaso: abbiamo avuto l’ok
Gen 11, 2026

Roma, 11 gen. (askanews) – “Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in merito alla situazione del trasporto dei feriti dalla Svizzera all’Italia. “L’elicottero di Areu della base di Bergamo, con l’equipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo. Attendiamo l’arrivo all’Ospedale Niguarda entro la serata di oggi”, ha spiegato.

Si tratta di Leonardo Bove, il sedicenne milanese ferito nella tragedia di Crans Montana.

Notizie Correlate

Esteri

Tajani: sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano

Gen 11, 2026
Esteri Primo Piano

Proteste in Iran, ong: oscurato bilancio vittime. Teheran: se attaccati Israele e basi Usa obiettivi

Gen 11, 2026
Esteri Primo Piano

Von der Leyen: monitoriamo la situazione in Iran, l’Europa è al fianco del popolo

Gen 11, 2026