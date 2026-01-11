Iran, il messaggio di Reza Pahlavi: il mondo è al fianco della vostra rivoluzione. Trump è pronto ad aiutare”

Roma, 11 gen. (askanews) – Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià iraniano detronizzato dalla Rivoluzione Islamica del 1979, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è “pronto ad aiutare” i manifestanti in Iran, mentre le proteste antigovernative si diffondono in tutto il Paese.“Il mondo oggi è al fianco della vostra rivoluzione nazionale e ammira il vostro coraggio. In particolare, il presidente Trump, in quanto leader del mondo libero, ha osservato attentamente il vostro indescrivibile coraggio e ha dichiarato di essere pronto ad aiutarvi”, ha detto Pahlavi in un videomessaggio diffuso oggi.”Non abbandonate le strade. Il mio cuore è con voi. So che presto sarò al vostro fianco”, ha aggiunto. Pahlavi ha dichiarato sempre oggi che “rapporti attendibili” indicano che la Repubblica Islamica sta “affrontando una grave carenza di mercenari per affrontare i milioni di persone in piazza”.