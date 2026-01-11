 Iran, il messaggio di Reza Pahlavi: il mondo è al fianco della vostra rivoluzione. Trump è pronto ad aiutare” – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Dunlap rilancia il ruolo globale dell’Ordine di Malta nel 2026

10 Gennaio 2026
Estero Videonews

Migliaia di agricoltori protestano in Irlanda contro accordo UE-Mercosur

10 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Minneapolis, si moltiplicano le proteste contro gli agenti ICE dopo l’uccisione di Renee Good

10 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Jovanotti ci porta a New York con JOVAYORK – La musica dell’anima

10 Gennaio 2026
Estero Videonews

Can Yaman arrestato in Turchia, le accuse: traffico e consumo di droga

10 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Strage di Crans-Montana, è il momento delle indagini. La vicesindaca chiede scusa per i mancati controlli

10 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Trump: prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive

10 Gennaio 2026
Politica Videonews

Referendum, Bonelli: mobilitazione Paese a difesa della democrazia

10 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Giovanni Allevi sold out a Milano, standing ovation del pubblico

10 Gennaio 2026
Estero Videonews

CES 2026, dal Politecnico di Milano una Fiat 500 a guida autonoma

10 Gennaio 2026
Esteri Primo Piano

Iran, il messaggio di Reza Pahlavi: il mondo è al fianco della vostra rivoluzione. Trump è pronto ad aiutare”

Il figlio dell’ultimo scià detronizzato: “Non abbandonate le strade. So che presto sarò al vostro fianco”
Gen 11, 2026

Roma, 11 gen. (askanews) – Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià iraniano detronizzato dalla Rivoluzione Islamica del 1979, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è “pronto ad aiutare” i manifestanti in Iran, mentre le proteste antigovernative si diffondono in tutto il Paese.

“Il mondo oggi è al fianco della vostra rivoluzione nazionale e ammira il vostro coraggio. In particolare, il presidente Trump, in quanto leader del mondo libero, ha osservato attentamente il vostro indescrivibile coraggio e ha dichiarato di essere pronto ad aiutarvi”, ha detto Pahlavi in un videomessaggio diffuso oggi.”Non abbandonate le strade. Il mio cuore è con voi. So che presto sarò al vostro fianco”, ha aggiunto.

Pahlavi ha dichiarato sempre oggi che “rapporti attendibili” indicano che la Repubblica Islamica sta “affrontando una grave carenza di mercenari per affrontare i milioni di persone in piazza”.

Notizie Correlate

Esteri Primo Piano

Proteste in tutto l’Iran, decine di morti. Teheran: se attaccati Israele e basi Usa obiettivi legittimi

Gen 11, 2026
Cronaca Primo Piano

L’appello del Papa: cessare le violenze in Ucraina, più sforzi per la pace. Auspico dialogo in Siria e Iran

Gen 11, 2026
Economia Primo Piano

Iran, Israele in massima allerta su possibile intervento Usa

Gen 11, 2026