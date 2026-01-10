 Il maltempo non molla la presa, attesi ancora vento e neve a bassa quota – askanews.it


Cronaca Primo Piano

Il maltempo non molla la presa, attesi ancora vento e neve a bassa quota

  Weekend pienamente invernale. Lunedì sole ma solo al Centro-Sud
Gen 10, 2026
 

Roma, 10 gen. (askanews) – È in arrivo sull’Italia una nuova fase di instabilità meteorologica dovuta all’afflusso di correnti fredde provenienti dal Nord Europa, che favoriranno la formazione e l’approfondimento di un ciclone sui nostri mari. Lo conferma il meteorologo de iLMeteo.it, Mattia Gussoni, secondo il quale il peggioramento interesserà soprattutto il Centro-Sud, con piogge battenti e il rischio di veri e propri nubifragi specie tra Campania e Calabria.

Il vero protagonista della giornata sarà il vento di Maestrale, che soffierà con intensità crescente fino a raggiungere raffiche di burrasca. I colpi di vento più forti interesseranno in particolare le coste di Toscana, Lazio e Campania, i settori appenninici e le due Isole Maggiori, dove localmente si potranno superare anche gli 80-100 km/h, con possibili disagi e criticità soprattutto lungo le aree costiere.

Il calo termico riporterà inoltre la neve fino in collina su Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. Al Nord l’attenzione sarà rivolta alle Alpi di confine, dove l’afflusso di aria fredda e umida potrà determinare nevicate abbondanti e accumuli significativi. Altrove prevarranno schiarite, ma in un contesto climatico piuttosto freddo. Domenica 11 Gennaio avremo un miglioramento grazie all’avanzata di un timido campo di alta pressione. Tuttavia, sul versante adriatico e all’estremo Sud, non mancheranno gli ultimi rovesci, specie su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Visto il freddo in ingresso non escludiamo la possibilità di nevicate con fiocchi fin verso i 2/300 metri sulla fascia adriatica ed oltre i 700 metri sui rilievi calabresi e siciliani, anche a causa dei venti molto forti dai quadranti settentrionali. Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse al Centro Nord con estese gelate fino in pianura.

Nel dettaglio oggi al Nord: neve sulle Alpi di confine, soleggiato altrove. Al Centro: piogge e neve oltre i 600 metri. Al Sud: piogge diffuse. Ventoso. Domenica al Nord: nubi sulle Alpi di confine, soleggiato altrove. Al Centro: peggiora sul Medio Adriatico con neve a bassissima quota. Al Sud: qualche acquazzone sparso. Ventoso. Lunedì al Nord: piovaschi in Liguria, sole altrove, clima freddo. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: stabile e soleggiato. Ventoso. Da mercoledì tornano piogge e nevicate.

 

