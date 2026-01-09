 Crans Montana, iniziata messa di suffragio con Meloni e autorità – askanews.it


Politica

Crans Montana, iniziata messa di suffragio con Meloni e autorità

Lungo abbraccio premier con mamma Achille
Gen 9, 2026

Roma, 9 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso dove sta per iniziare la messa di suffragio per Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi, vittime dell’incendio di Crans Montana. La premier ha salutato i familiari presenti fermandosi a dare qualche parola di conforto per poi prendere posto in prima fila accanto al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lungo l’abbraccio con la mamma di Achille Barosi, arrivata qualche minuto dopo la premier.

Prima dell’inizio della messa, diversi ministri si sono fermati a salutare i familiari presenti. Tajani si è intrattenuto a lungo con i genitori di Riccardo Minghetti. A dare conforto anche i ministri Salvini, Bernini, Santanchè, Abodi e il sottosegretario Mantovano.

In prima fila in basilica Giuseppe Conte accanto a Elly Schlein, poi la vicepresidente del senato Mariolina Castellone, i vicepresidenti della Camera Giorgio Mulè e Fabio Rampelli, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la premier Meloni, Tajani, Salvini, l’ambasciatore in Svizzera Balzanetti, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

