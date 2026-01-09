Coca Cola nuovo sponsor dell’Inter: accordo triennale

Milano, 9 gen. (askanews) – Coca-Cola nuovo sponsor dell’Inter per i prossimi tre anni. In una nota il celebre brand americano annuncia di aver sottoscritto una partnership triennale con FC Internazionale Milano che vede il brand diventare Official soft drink partner e powerade nuovo official sports drink partner del club nerazzurro. La collaborazione coinvolgerà la prima squadra maschile, le Inter women e i giovani talenti dell’Inter U23.La partnership siglata con l’Inter segna un nuovo capitolo nel percorso tra Coca Cola e lo sport: con il club nerazzurro il brand darà vita a iniziative e attività per coinvolgere i tifosi e la comunità. La collaborazione prevede l’esclusività nella categoria dei soft e sport drink insieme ad attività di branding con Coca-Cola e Powerade, campagne promozionali dedicate, contenuti social ed eventi esclusivi. “La collaborazione con l’Inter, una delle storiche squadre di Serie A, conferma l’impegno di Coca-Cola di sostenere il mondo dello sport – afferma Paola Donelli, marketing director di Coca-Cola Italia – e a promuovere valori positivi come la passione, la dedizione e il gioco di squadra. Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per connetterci con i tifosi, creare esperienze indimenticabili e celebrare insieme i momenti di gioia e le emozioni che il calcio sa offrire”.“Siamo felici di annunciare questo accordo di partnership con Coca-Cola, un brand globale amato dai consumatori di tutto il mondo, che vanta una lunga esperienza di collaborazione con il mondo dello sport e un legame autentico con il calcio – le parole di Giorgio Ricci, chief revenue officer di FC Internazionale Milano – Collaborare con un brand di forte rilevanza come Coca-Cola ci permetterà non solo di consolidare il nostro percorso di crescita, ma anche di offrire ai nostri tifosi opportunità esclusive per arricchire ulteriormente l’esperienza nerazzurra, sia il giorno partita che nella quotidianità”. Durante le partite casalinghe, il logo di Coca-Cola sarà protagonista allo stadio mentre i prodotti saranno disponibili sia nei bar che nelle aree hospitality dello stadio.