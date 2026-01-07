Volano Juve e Como, oggi Inter, Milan e Napoli

Roma, 7 gen. (askanews) – Torna questo pomeriggio la serie A con la disputa della 19esima giornata di campionato. Serie A che si è aperta ieri con le vittorie di Juventus, Roma e Como. Tutto facile per la Juve in casa del Sassuolo: netto 3-0 e partita dominata. Sotto la lente c’era David, reduce dal rigore sbagliato col Lecce: il canadese parte titolare, sforna un assist per Miretti e firma il gol del 3-0 personalmente. Il match si era già sbloccato nel primo tempo con lo sfortunato autogol dell’ex Muharemovic. La Roma torna a vincere in trasferta battendo 2-0 il Lecce al “Via del Mare”. La squadra di Gasperini ritrova i gol degli attaccanti: prima Ferguson al 14′, poi il raddoppio Dovbyk al 71′. Nel mezzo, al 59′, i salentini hanno avuto una grande occasione per pareggiare con Pierotti. Il Como vince ancora e consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica, battendo il Pisa per 3-0. Dopo un primo tempo con poche occasioni da gol, la gara si sblocca a metà della ripresa: Perrone riceve e col mancino dalla lunetta trafigge il portiere. A un quarto d’ora dal termine Douvikas raddoppia in contropiede e poi fa 3-0 nel recupero, dopo il rigore precedente parato da Butez a Nzola. Oggi in campo Inter, Milan e Napoli. Questo il programma:Diciannovesima giornata: Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3, mercoledì 7 gennaio ore 18.30 Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, ore 20.45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter, Torino-Udinese, giovedì 8 gennaio ore 18.30 Cremonese-Cagliari, ore 20.45 Milan-Genoa. Classifica: Inter 39, Milan 38, Napoli 37, Roma, Juventus 36, Como 33, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa, Fiorentina 12.Ventesima giornata: sabato 10 gennaio ore 15 Como-Bologna, Udinese-Pisa, ore 18 Roma-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Torino, domenica 11 gennaio ore 12.30 Lecce-Parma, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese. Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.