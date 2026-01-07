 Risultati serie A, il Napoli frena e aggancia il Milan – askanews.it


Sport

Risultati serie A, il Napoli frena e aggancia il Milan

La serie A dopo Atalanta-Bologna 0-2, Napoli-Verona 2-2
Gen 7, 2026

Roma, 7 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo dopo Atalanta-Bologna 0-2, Napoli-Verona 2-2:

Diciannovesima giornata: Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3, Bologna-Atalanta 0-2, Napoli-Verona 2-2, ore 20.45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter, Torino-Udinese, giovedì 8 gennaio ore 18.30 Cremonese-Cagliari, ore 20.45 Milan-Genoa.

Classifica: Inter 39, Milan, Napoli 38, Roma, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa, Fiorentina 12.

Ventesima giornata: sabato 10 gennaio ore 15 Como-Bologna, Udinese-Pisa, ore 18 Roma-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Torino, domenica 11 gennaio ore 12.30 Lecce-Parma, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese.

Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

