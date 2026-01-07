 Groenlandia, la Casa Bianca: Trump vaglia tutte le opzioni, anche l’utilizzo delle forze armate – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Ces 2026, quando robot e IA entrano nella vita quotidiana

5 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Giubileo, fila a San Pietro per la Porta Santa prima della chiusura

5 Gennaio 2026
Estero Videonews

Il figlio di Maduro: tonerà in Venezuela, non abbiate dubbi

5 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

L’arrivo a Milano Linate di cinque salme delle vittime di Crans-Montana

5 Gennaio 2026
Estero Videonews

Neve a Parigi, 26 dipartimenti in allerta arancione

5 Gennaio 2026
Estero Videonews

Venezuela, riunione urgenza Onu: rispettare indipendenza politica Stati

5 Gennaio 2026
Estero Videonews

New York, proteste davanti al tribunale in cui viene processato Maduro

5 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Massimo Mauro: il 19 gennaio a Torino una festa per Luca Vialli

5 Gennaio 2026
Estero Videonews

Trump minaccia Teheran, l’Iran difende Maduro

5 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

Parata di star ai Critics Choice Awards di Santa Monica

5 Gennaio 2026
Esteri Primo Piano

Groenlandia, la Casa Bianca: Trump vaglia tutte le opzioni, anche l’utilizzo delle forze armate

Secondo Rubio, il presidente Usa vuole acquistare l’isola
Gen 7, 2026

Roma, 7 gen. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump sta “discutendo una serie di opzioni” per acquisire la Groenlandia, tra cui il ricorso alle forze armate. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una dichiarazione alla Cnn.

“Il Presidente Trump ha reso noto che l’acquisizione della Groenlandia è una priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare i nostri avversari nella regione artica – ha detto Leavitt – il Presidente e il suo team stanno discutendo una serie di opzioni per raggiungere questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l’utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un’opzione a disposizione del Comandante in Capo”.

Stando a quanto riferito all’emittente Nbc da un alto funzionario della Casa Bianca, le altre opzioni prese in considerazione includono l’acquisto del territorio dalla Danimarca o la stipula di un trattato di libera associazione con l’isola. Washington ha accordi simili con le Isole Marshall, gli Stati Federati di Micronesia e la Repubblica di Palau, che prevedono assistenza finanziaria in cambio della concessione agli Stati Uniti di una presenza di sicurezza sul posto.

Secondo quanto riportato dal New York Times, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha informato i parlamentari delle Commissioni per le forze armate e la politica estera di entrambe le camere del Congresso che Trump intenderebbe acquistare la Groenlandia piuttosto che invaderla e avrebbe chiesto un piano aggiornato per l’acquisto.

Notizie Correlate

Cronaca Primo Piano

Vinto a Roma il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia

Gen 7, 2026
Economia Primo Piano

Intesa tra Tim e Fastweb+Vodafone per accelerare il 5G in Italia

Gen 7, 2026
Esteri Primo Piano

Trump: il Venezuela consegnerà agli Usa da 30 a 50 milioni di barili di petrolio

Gen 7, 2026