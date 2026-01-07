Groenlandia, la Casa Bianca: Trump vaglia tutte le opzioni, anche l’utilizzo delle forze armate

Roma, 7 gen. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump sta “discutendo una serie di opzioni” per acquisire la Groenlandia, tra cui il ricorso alle forze armate. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una dichiarazione alla Cnn.“Il Presidente Trump ha reso noto che l’acquisizione della Groenlandia è una priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ed è fondamentale per scoraggiare i nostri avversari nella regione artica – ha detto Leavitt – il Presidente e il suo team stanno discutendo una serie di opzioni per raggiungere questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l’utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un’opzione a disposizione del Comandante in Capo”. Stando a quanto riferito all’emittente Nbc da un alto funzionario della Casa Bianca, le altre opzioni prese in considerazione includono l’acquisto del territorio dalla Danimarca o la stipula di un trattato di libera associazione con l’isola. Washington ha accordi simili con le Isole Marshall, gli Stati Federati di Micronesia e la Repubblica di Palau, che prevedono assistenza finanziaria in cambio della concessione agli Stati Uniti di una presenza di sicurezza sul posto.Secondo quanto riportato dal New York Times, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha informato i parlamentari delle Commissioni per le forze armate e la politica estera di entrambe le camere del Congresso che Trump intenderebbe acquistare la Groenlandia piuttosto che invaderla e avrebbe chiesto un piano aggiornato per l’acquisto.