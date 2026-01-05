Neve e pioggia: allerta maltempo arancione in Lazio e Molise, gialla in 10 regioni. Nubifragio a Roma

Roma, 5 gen. (askanews) – L’instabilità causata da una vasta area depressionaria che interessa tutta l’Europa fino al Mediterraneo apporterà ancora maltempo al Centro-Sud. Si prevedono ancora precipitazioni diffuse, soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali, mentre sulle regioni centrali le temperature in cale causeranno nevicate fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 6 gennaio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’avviso prevede inoltre nevicate in calo fino a quote di 300-400 m, e localmente fino a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione dal pomeriggio all’Abruzzo e al Lazio orientale. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 6 gennaio, allerta arancione meteo-idro su settori del Lazio e del Molise e allerta gialla su gran parte del Centro-Sud, dalle Marche alla Sicilia.A Roma, a causa dell’ondata di maltempo, con la forte pioggia che si è abbattuta in città nelle ultime ore, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono state impegnate in numerosi interventi sul territorio di supporto ai cittadini, per agevolare la viabilità e per mettere in sicurezza diverse aree: si registrano nelle ultime 24 circa 200 intervenenti. A seguito di criticità legate al maltempo e ad allagamenti si sono rese necessarie momentanee chiusure di diverse strade tra cui: galleria Farnesina, via Ardeatina nel tratto compreso tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta, e nel tratto tra via Falcognana e via Castel di Leva. Chiuso anche un tratto di via Collatina, tra via Longoni e il Grande Raccordo Anulare, in entrambe le direzioni, mentre tra le strade interdette al traffico nella mattinata figura anche via di Pratica. Via Appia è stata chiusa tra via Lavinio e piazza Re di Roma a causa della caduta di un grosso albero. Nella notte si è anche verificato uno smottamento in piazza Madonna di Pompei. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitando la zona interessata e attivando le procedure di competenza. Le attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio proseguiranno nelle prossime ore.