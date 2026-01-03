 Calcio, risultati e classifica di Serie A, Como formato Europa – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Consiglieri Ue e Nato a Kiev: nessun disaccordo su interessi Ucraina

3 Gennaio 2026
Estero Videonews

A Caracas manifestazione di piazza pro Maduro dopo attacco Usa

3 Gennaio 2026
Estero Videonews

Venezuelani all’estero su attacco Usa: siamo fra l’euforia e la cautela

3 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Le immagini delle ultime ore di Maduro prima della cattura

3 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Crans-Montana, Bertolaso: con arrivo ottava ferita ponte aereo si sospende

3 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Crans-Montana, Galbiati: situazione clinica dei ricoverati va bene

3 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Crans-Montana, la madre di un disperso: dove sono tutti i nostri figli?

3 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Polizia stradale: 1 milione e 600mila infrazioni nel 2025 sulle strade

3 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Crans-Montana, team dall’Italia per i feriti negli ospedali svizzeri

3 Gennaio 2026
Estero Videonews

Ministro Difesa Venezuela: gli Usa hanno bombardato zone residenziali

3 Gennaio 2026
Sport

Calcio, risultati e classifica di Serie A, Como formato Europa

La serie A dopo Como-Udinese 1-0
Gen 3, 2026

Roma, 3 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Como-Udinese 1-0.

Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, ore 15 Genoa-Pisa, Sassuolo-Parma, ore 18 Juventus-Lecce, ore 20.45 Atalanta-Roma, domenica 4 gennaio ore 12.30 Lazio-Napoli, ore 15 Fiorentina-Cremonese, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna.

Classifica: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 31, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese, Sassuolo 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9

Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20.45 Sassuolo-Juventus, mercoledì 7 gennaio ore 18.30 Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, ore 20.45 Lazio-Fiorentina, Parma-Inter, Torino-Udinese, giovedì 8 gennaio ore 18.30 Cremonese-Cagliari, ore 20.45 Milan-Genoa.

Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

Notizie Correlate

Sport

Calcio, Genoa-Pisa 1-1: a Colombo risponde Leris

Gen 3, 2026
Sport

Basket, ufficiale: Virtus-Trapani non si gioca

Gen 3, 2026
Sport

Calcio, risultati e classifica di Serie A

Gen 2, 2026