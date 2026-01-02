 Gasparri: preoccupante esordio del sindaco di New York Mamdani – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Incendio a Crans-Montana, identificate 113 persone ferite

2 Gennaio 2026
Estero Videonews

Crans-Montana, procuratrice conferma: rogo provocato dalle candele

2 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Crans-Montana, il padre di un italiano ferito: “Sta male, ma è vivo”

2 Gennaio 2026
Cultura Videonews

C’erano una volta gli intellettuali: i ritratti di Paolo Di Paolo

2 Gennaio 2026
Estero Videonews

Svizzera, identificazione vittime questione di giorni, non settimane

2 Gennaio 2026
Estero Videonews

Crans-Montana, Tajani: l’Italia ha offerto massima disponibilità

2 Gennaio 2026
Estero Videonews

Gaza, Angelina Jolie in Egitto visita il valico di Rafah

2 Gennaio 2026
Spettacolo Videonews

“Gomorra. Le origini”, nella Napoli del ’77 con Pietro e Imma giovani

2 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Pecoraro Scanio: serve programma per salvare piccoli comuni a rischio

2 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Crans-Montana, il medico del Niguarda fa il punto sui tre italiani

2 Gennaio 2026
Politica

Gasparri: preoccupante esordio del sindaco di New York Mamdani

Riflettere sull’odio verso gli ebrei
Gen 2, 2026

Roma, 2 gen. (askanews) – “Giura sul Corano, inneggia all’economia collettiva e attacca l’economia privata, ma soprattutto rivede le dichiarazioni di principio contro l’antisemitismo: è davvero preoccupante l’esordio del nuovo sindaco di New York, Mamdani. Pensare che una delle metropoli del mondo occidentale e democratico sia in queste mani fa davvero riflettere. L’Occidente, doverosamente, garantisce la libertà di culto a tutti. Ma una lettura non condivisibile da parte di certi islamici induce a riflettere soprattutto sul contrasto all’antisemitismo, l’odio verso gli ebrei si sta riproponendo in varie parti del mondo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Speriamo che i fatti non confermino queste prime impressioni negative. Ma vedere un collettivista alla guida di New York è motivo di riflessione. Dobbiamo difendere un modello libero e liberale contro questi rigurgiti che suscitano perfino l’ironia di osservatori russi. Mamdani non annuncia futuro. Ripropone minacciose letture oscurantiste”, conclude Gasparri.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Palazzo Chigi ha confermato che sono 6 gli italiani dispersi a Crans-Montana

Gen 2, 2026
Politica

Strage Crans, P. Chigi: sei italiani dispersi, Italia attivato macchina soccorsi

Gen 2, 2026
Politica Primo Piano

Tajani a Crans-Montana dopo la strage: 13 feriti e 6 dispersi italiani

Gen 2, 2026