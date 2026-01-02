 Ces 2026, la tecnologia italiana in scena a Las Vegas – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Pesante attacco russo a Zaporizhzhia, decine di droni sulla regione

2 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Al via i saldi, per Confcommercio un giro d’affari da 4,9 miliardi

2 Gennaio 2026
Estero Videonews

Francia, la cittadinanza a Clooney è un caso: si esprime anche Trump

2 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

Derubava anziani al bancomat: arrestato nel Pinerolese

2 Gennaio 2026
Estero Videonews

Mamdani è sindaco di New York: “Governerò da socialista democratico”

2 Gennaio 2026
Estero Videonews

Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: giorni per identificare corpi

2 Gennaio 2026
Cronaca Videonews

In Campania smantellata centrale operativa delle truffe

2 Gennaio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Tragedia a Crans-Montana, i soccorritori ancora al lavoro

2 Gennaio 2026
Cultura Videonews

Montagna, fotografia e impronta umana: Jacopo Di Cera a Malpensa

2 Gennaio 2026
Politica Videonews

Mattarella ai giovani: “Siate coraggiosi, scegliete il vostro futuro”

31 Dicembre 2025
Italiani nel Mondo Scienza e Tecnologia

Ces 2026, la tecnologia italiana in scena a Las Vegas

Dall’AI “career coach” agli airbag indossabili
Gen 2, 2026

Milano, 2 gen. (askanews) – Saranno 51 le startup italiane che parteciperanno quest’anno al Ces 2026, l’evento tecnologico che porta a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio il meglio dell’innovazione consumer.

Il Padiglione Italia, organizzato dalla missione guidata dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sarà collocato nell’Eureka Park, la sezione del Ces dedicata alle startup e ai raggruppamenti nazionali promossi dai diversi Paesi insieme alle rispettive organizzazioni a supporto dell’imprenditorialità innovativa.

Le innovazioni in mostra spaziano dalla gestione dell’energia green tramite community management e ricarica wireless laser, al monitoraggio di infrastrutture e aree a rischio frane o materiali per l’irrigazione intelligente. Il futuro del lavoro vede protagonisti AI ‘career coach’, blockchain per la certificazione di documenti e filiere, software per l’autenticità dei media e cloud per il calcolo avanzato. In ambito sicurezza e health, l’offerta include airbag indossabili contro le cadute, esoscheletri per carichi pesanti o riabilitazione, wearable per lo stato psicologico e sistemi Ai di navigazione sanitaria, oltre a sensori per la sonnolenza e selle moto a vibrazione. L’Ai aiuta anche la finanza personale e il calcio, mentre suole sensorizzate abilitano la navigazione in VR. Infine, l’innovazione tocca il marketing con piattaforme per creator e tool text-to-audio, fino alla smart factory con sensori avanzati, soluzioni plug-and-play per il risparmio energetico e bracci robotici elettrostatici.

Per questa edizione l’Italia schiera startup provenienti da 13 regioni: le delegazioni più numerose arrivano da Lazio e Lombardia, con una forte presenza anche da Veneto e Puglia. Partecipano inoltre realtà dal Sud – Sicilia, Sardegna, Campania, Molise – e dal Nord e Centro – Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa alla missione, oltre che con le sue startup, anche in veste istituzionale.

Prosegue la collaborazione con l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, avviata fin dalla prima partecipazione istituzionale strutturata dell’Italia al Ces di Las Vegas. Nelle ultime settimane Area ha organizzato la consueta academy per le startup, un percorso formativo pensato per aiutarle a valorizzare al massimo l’esperienza al Ces in termini di opportunità di business e visibilità.

Saranno presenti anche Innovit, l’Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco, e bitCorp. La delegazione è inoltre arricchita dalla presenza di partner come WMF (WeMakeFuture), fiera internazionale certificata sull’Innovazione Ai, Tech e Digital, tra i più importanti eventi in Europa per il comparto.

Notizie Correlate

Scienza e Innovazione Scienza e Tecnologia

ENEA presenta una nuova piattaforma per supportare le strategie di resilienza

Dic 23, 2025
Scienza e Innovazione Scienza e Tecnologia

Al via la rivoluzione dei ripetitori quantistici, sinergia tra TIM, CNR e Università di Firenze

Dic 23, 2025
Italiani nel Mondo Spettacolo

Alexia a Città del Messico, successo live davanti a 15 mila persone

Dic 22, 2025