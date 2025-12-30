 Ue, Meloni: Italia si conferma capofila nell’attuazione del Pnrr – askanews.it


Politica Primo Piano

Ue, Meloni: Italia si conferma capofila nell’attuazione del Pnrr

“Nel 2026 avanti per completare obiettivi decima e ultima rata”
Dic 30, 2025

Roma, 30 dic. (askanews) – “Con la richiesta di pagamento della nona rata, l’Italia si conferma capofila in Europa nell’attuazione del PNRR, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l’ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%. Nel 2026 il Governo, insieme alle istituzioni competenti, continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d’Europa in risultati concreti per cittadini, imprese, economia e per la credibilità internazionale della Nazione”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

