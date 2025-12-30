 Referendum, Nordio: presumo e auspico si tenga prima di Pasqua – askanews.it


Politica Primo Piano

Referendum, Nordio: presumo e auspico si tenga prima di Pasqua

“Nessun timore per slittamento, solo problema tecnico. No intelocuzioni con il Quirinale su questo”
Dic 30, 2025

Roma, 30 dic. (askanews) – “Per evitare che un domani ci possano essere delle contestazioni, e andiamo alle calende greche, per ora non abbiamo fissato la data” per il referendum sulla giustizia “e vediamo di conciliare le situazioni. Sicuramente bisognerà decidere prima o dopo, quindi presumo e auspico che sarà prima di Pasqua, nella seconda metà di marzo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i cronisti alla Camera.

“Inutile dire che non abbiamo minimamente paura. Dal mio punto di vista avremo più tempo per spiegare le nostre ragioni. Resta però il problema tecnico che slittare dopo Pasqua produrrebbe anche una tensione magari politica che sarebbe il caso di evitare perché non vogliamo che venga snaturato il referendum, che si dica ‘Meloni sì-Meloni no’, come è stato fatto in precedenza”, ha aggiunto.

A chi chiedeva di possibili interlocuzioni col Quirinale, poi, Nordio ha risposto: “No, su questo no. Noi ieri in Consiglio dei ministri non abbiamo deciso nulla. Però il problema esiste da un punto di vista tecnico e magari per evitare conflitti, ricorsi o polemiche che si protraggono anche dopo una costituzione elettorale si può cercare una situazione di compromesso”.

