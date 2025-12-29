L’anno che verrà: gli eventi di politica internazionale 2026

Roma, 29 dic. (askanews) – Salvo un cessate il fuoco che al momento sembra incontrare troppi ostacoli, a febbraio la guerra in Ucraina compierà quattro anni, mentre a novembre i democratici americani sperano di riconquistare a novembre il controllo della Camera o del Senato, per arginare l’iperpresidenzialismo di Donald Trump. Il 2026 si annuncia anno inquieto, di molte incognite e numerosi importanti eventi già in calendario. I principali, di seguito.Il primo GENNAIO la Bulgaria entra nell’eurozona, dopo avere soddisfatto i criteri di convergenza ma con una situazione politica interna instabile, con sette elezioni in tre anni e mezzo. Elezioni legislative anticipate sono previste per il 2026, in coincidenza con le presidenziali (il presidente Radev, figura di stabilità, non è rielegibile). A FEBBRAIO scade il New START, ultimo trattato per il controllo delle armi nucleari tra USA e Russia, aumentando il rischio di una nuova corsa agli armamenti. Sia Mosca che Washington hanno segnalato la disponibilità a negoziare una proroga, ma per il momento non vi sono passi concreti a indicare un accordo in tal senso.Sempre a FEBBRAIO cade il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, da vedere se con una tregua finalmente raggiunta o con la guerra sempre in corso. A MARZO la Cina adotta il suo 15esimo piano quinquennale, documento che definisce le priorità economiche e tecnologiche. Il Piano traccia le linee guida strategiche del Partito Comunista per i prossimi cinque anni, con un approccio che mira a conciliare crescita economica, stabilità sociale e sicurezza nazionale. L’obiettivo è consolidare il ruolo guida del Partito in tutti gli ambiti.In APRILE Donald Trump è atteso in Cina per un vertice bilaterale con il presidente Xi Jinping, sullo sfondo di tensioni commerciali e tecnologiche, che si riflettono direttamente sulla questione di Taiwan. L’UNGHERIA va alle urne e l’esito del voto avrà concrete ricadute sulle politiche Ue. Dopo quattordici anni di potere ininterrotto, per la prima volta, il partito Fidesz del premier Viktor Orban è superato nei sondaggi da Tisza, un nuovo movimento di destra pro-europeo guidato da Péter Magyar. L’esito del voto appare al momento molto incerto.A MAGGIO vota la Colombia appuntamento che assume particolare rilievo non solo per le implicazioni sul fronte interno ma per le relazioni con Stati Uniti e Venezuela. Nel mese di GIUGNO la Francia ospiterà il G7. A LUGLIO in Turchia ci sarà il vertice della Nato, cruciale per la risposta al conflitto in Ucraina che a quel punto potrebbe essere arrivata a una tregua. A SETTEMBRE si terranno nella Federazione Russa le elezioni legislative, in genere considerate una formalità ma che tale non saranno se in un contesto post-bellico. Le difficoltà dell’economia in particolare potranno pesare sul voto e sull’affluenza, al di là del controllo sui procedimenti elettorali. Si voterà anche in Svezia, dove è prevista un’avanzata dei partiti euroscettici. Mentre le elezioni regionali in Germania (Sassonia-Anhalt, Berlino, Meclemburgo) sarannno un importante test per il cancelliere Merz e la coalizione di governo. A OTTOBRE il presidente brasiliano Lula Da Silva cercherà un quarto mandato, con la destra divisa tra i sostenitori dell’ex presidente Flavio Bolsonaro e altri candidati. A NOVEMBRE le elezioni più attese, quelle di midterm negli USA. Dopo la vittoria alle presidenziali del 2024, Donald Trump ha ereditato un Congresso diviso: una maggioranza risicata alla Camera e un Senato con 53 repubblicani su 100. Le elezioni di midterm vedono in palio tutti i 435 seggi della Camera, un terzo del Senato e 36 governatorati. La tednenza storica è che il partito del presidente perda terreno a metà mandato. A DICEMBRE gli Stati Uniti ospiteranno il vertice del G20.