Sport

Calcio, Sarri operato al cuore, intervento ok

La Lazio: “intervento di ablazione transcatetere”
Dic 29, 2025

Roma, 29 dic. (askanews) – Problemi di salute per mister Maurizio Sarri, che nelle ultime ore è finito sotto i ferri per un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Questo il comunicato ufficiale della Lazio sull’allenatore 66enne:

“La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo.

All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”.

