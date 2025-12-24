Il decreto Ucraina in Consiglio dei ministri lunedì, “l’accordo politico è chiuso”

Roma, 24 dic. (askanews) – “Lunedì” prossimo, 29 dicembre, “ci sarà un decreto, sul quale abbiamo già un accordo politico chiuso, che continua a sostenere l’Ucraina come abbiamo sempre fatto nella difesa antiaerea e delle infrastrutture energetiche”. A precisarlo il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari, ad alcuni giornali, dopo le prese di posizione della Lega di Matteo Salvini.Nel 2026, tuttavia, “gli aiuti civili saranno molto più consistenti” e nel testo “ci sarà un’enfatizzazione di questo impegno, un richiamo formale”, assicura sul ‘Messaggero’ il sottosegretario Alfredo Mantovano. “Quel decreto è già stato scritto da tempo”, sottolinea Fazzolari, il quale tiene a puntualizzare che “Mosca ha subìto una sconfitta storica in Ucraina e non si riprenderà più perché da che nel 2022 era una superpotenza ormai è ridotta a poco più di un Paese del Terzo mondo. Se tutti fossimo più attenti a raccontare che cosa sta succedendo al fronte, com’è è veramente la situazione e come il sostegno occidentale è stato incredibilmente coeso faremmo una ottima cosa e metteremo un po’ più di pressione alla Russia invece di occuparci di raccontare che in Italia ci sono frotte di filo-russi al governo”.Fazzolari insiste: “Nel decreto non c’è nulla di innovativo: l’Italia aiuterà l’Ucraina in tutte le forme anche militari soprattutto a protezione della popolazione civile. Durerà almeno un anno”.