Calcio, gli arbitri: Atalanta-Inter a La Penna

Roma, 23 dic. (askanews) – Designati gli arbitri per la 17esima giornata del campionato di serie A. Questo il programma ed i direttori di gara scelti dall’Aia:
Sabato 27 dicembre ore 12.30 Parma-Fiorentina: Guida di Torre Annunziata. Ore 15.00 Lecce-Como: Marchetti di Ostia Lido, Torino-Cagliari: Doveri di Roma. Ore 18.00 Udinese-Lazio: Colombo di Como. Ore 20.45 Pisa-Juventus: Maresca di Napoli.
Domenica 28 dicembre ore 12.30 Milan-Verona: Fabbri di Ravenna. Ore 15.00 Cremonese-Napoli: Mariani di Aprilia. Ore 18.00 Bologna-Sassuolo: Sacchi di Macerata. Ore 20.45 Atalanta-Inter: La Penna di Roma.
Lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa: Di Bello di Brindisi.
