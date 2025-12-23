 Calcio, gli arbitri: Atalanta-Inter a La Penna – askanews.it


Sport

Calcio, gli arbitri: Atalanta-Inter a La Penna

Milan-Verona a Fabbri, Cremonese-Napoli a Mariani
Dic 23, 2025

Roma, 23 dic. (askanews) – Designati gli arbitri per la 17esima giornata del campionato di serie A. Questo il programma ed i direttori di gara scelti dall’Aia:

Sabato 27 dicembre ore 12.30 Parma-Fiorentina: Guida di Torre Annunziata. Ore 15.00 Lecce-Como: Marchetti di Ostia Lido, Torino-Cagliari: Doveri di Roma. Ore 18.00 Udinese-Lazio: Colombo di Como. Ore 20.45 Pisa-Juventus: Maresca di Napoli.

Domenica 28 dicembre ore 12.30 Milan-Verona: Fabbri di Ravenna. Ore 15.00 Cremonese-Napoli: Mariani di Aprilia. Ore 18.00 Bologna-Sassuolo: Sacchi di Macerata. Ore 20.45 Atalanta-Inter: La Penna di Roma.

Lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa: Di Bello di Brindisi.

