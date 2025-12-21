 Il Papa: tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Berlino, nel mercatino di Natale il robot umanoide serve popcorn

20 Dicembre 2025
Estero Videonews

Zelensky: Usa hanno proposto colloquio con Ucraina e Russia a Miami

20 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Porte della Speranza, da San Vittore un progetto tra arte e carcere

20 Dicembre 2025
Cronaca Primo Piano Videonews

Fa discutere il ticket di due euro per Fontana di Trevi: “Eccessivo”

20 Dicembre 2025
Estero Videonews

India, un treno passeggeri investe branco di elefanti: 7 morti

20 Dicembre 2025
Spettacolo Videonews

“Prima di noi”, Luchetti racconta il ‘900 e la forza di una donna

20 Dicembre 2025
Politica Videonews

Askatasuna, Tajani: non ci facciamo intimidire, la legge va rispettata

20 Dicembre 2025
Cultura Videonews

Guglielmo Maggini vince il Talent Prize 2025 con “Titano mio”

20 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Roma, murales di Eva Robin’s per il nuovo spazio Teatri di Vita Scalo

20 Dicembre 2025
Estero Videonews

Taipei, fiori davanti alla metro dopo l’attacco con coltello: 3 morti

20 Dicembre 2025
Cronaca Primo Piano

Il Papa: tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace

Dopo la recita dell’Angelus: “Benedico di cuore tutti i Bambinelli”
Dic 21, 2025

Milano, 21 dic. (askanews) – “Preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolgendosi dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano ai pellegrini riuniti in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus. “Oggi rivolgo un saluto speciale ai bambini e ai ragazzi di Roma. Carissimi, siete venuti con i vostri familiari e con i catechisti per la benedizione delle statuette di Gesù Bambino da collocare nel presepe delle vostre case, delle scuole e degli oratori. Benedico di cuore tutti i Bambinelli”.

Notizie Correlate

Politica Primo Piano

Claudio Baglioni ha cantato al concerto di Natale al Senato

Dic 21, 2025
Primo Piano Sport

Sci, Sofia Goggia trionfa nel SuperG in Val d’Isere

Dic 21, 2025
Esteri Primo Piano

Mosca smentisce Zelensky: non previsti colloqui a 3 con Usa e Kiev a Miami

Dic 21, 2025