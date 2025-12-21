Il Papa: tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace

Milano, 21 dic. (askanews) – “Preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolgendosi dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano ai pellegrini riuniti in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus. “Oggi rivolgo un saluto speciale ai bambini e ai ragazzi di Roma. Carissimi, siete venuti con i vostri familiari e con i catechisti per la benedizione delle statuette di Gesù Bambino da collocare nel presepe delle vostre case, delle scuole e degli oratori. Benedico di cuore tutti i Bambinelli”.