Governo Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti

Roma, 19 dic. (askanews) – Ci sono tutti, o quasi nel salone di Corazzieri del Quirinale per gli auguri di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato e a chi ha ruoli di rilievo nelle istituzioni e nella società.La premier Giorgia Meloni, di azzurro cangiante vestita, è seduta in fondo alla sala accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa, allo stesso Mattarella e al presidente della Camera Lorenzo Fontana. In prima fila ci sono i membri del governo. La sedia assegnata dal cerimoniale al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alle prese con le polemiche sulla manovra, è rimasta vuota sino all’avvio della cerimonia. Poi, ad accomodarvisi è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A un posto di distanza da Matteo Salvini. A destra, tra gli altri, i ministri della Difesa Crosetto e degli Esteri Tajani. Tra loro il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano.C’è la politica. Con i leader e gli esponenti di maggioranza ma anche tutti i leader dell’opposizione (Schlein, Conte, Renzi, Bonelli e Fratoianni, Calenda, Magi). C’è la vecchia guardia con Gianfranco Fini e Fausto Bertinotti che nell’attesa parlano cordialmente. Qualche fila dietro l’ex presidente del consiglio ed ex presidente di Bankitalia e della Bce Mario Draghi e il senatore Mario Monti. E poi tra i governatori, il neo eletto in Campania Roberto Fico e anche Roberto Occhiuto che con Tajani si scambia un veloce saluto.