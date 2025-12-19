 Famiglia nel bosco, Salvini: vergogna per i giudici, i bimbi stiano con i genitori – askanews.it


   Speciali:

Videonews

Sport Videonews

MotoGp, Màrquez: spalla ok dalla prossima settimana torno in moto

19 Dicembre 2025
Estero Videonews

Il cardinale Pizzaballa a Gaza per celebrare il Natale

19 Dicembre 2025
Politica Videonews

Mattarella: da Italia grande sforzo per stabilità internazionale

19 Dicembre 2025
Cronaca Sguardi Videonews

Direttrici d’orchestra – Milena Gammaitoni: le donne rimosse dalla storia

19 Dicembre 2025
Cultura Videonews

Il motore dei significati e la storia nell’arte di Terry Atkinson

19 Dicembre 2025
Cronaca Sguardi Videonews

Direttrici d’orchestra – Oksana Lyniv, dall’Ucraina al mondo

19 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Giraffe, lemuri e Alpaca: il concerto di Natale privato al bioparco

19 Dicembre 2025
Economia Videonews

Domenicali (Ducati): dazi e guerra ci sarà selezione per imprese

19 Dicembre 2025
Economia Videonews

Domenicali (Ducati): appello istituzioni, serve supporto concreto

19 Dicembre 2025
Cronaca Videonews

Anna Foglietta: serve l’educazione sessuo-affettiva a scuola

19 Dicembre 2025
Politica Primo Piano

Famiglia nel bosco, Salvini: vergogna per i giudici, i bimbi stiano con i genitori

Così il leader della Lega dopo decisione lasciare figli nella casa protetta
Dic 19, 2025

Roma, 19 dic. (askanews) – “Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà”. Lo scrive su X il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini commentando la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila di rigettare il ricorso dei legali della famiglia che viveva in un bosco in Abruzzo e di lasciare i figli nella casa protetta.

Notizie Correlate

Politica

Schlein attacca su manovra: pensioni il più alto tradimento di Meloni, che tace

Dic 19, 2025
Politica Videonews

Mattarella: da Italia grande sforzo per stabilità internazionale

Dic 19, 2025
Politica Primo Piano

Manovra, Schlein: la maggioranza si è rotta. Finita Atreju, i problemi restano

Dic 19, 2025