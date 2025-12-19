Famiglia nel bosco, Salvini: vergogna per giudici, bimbi stiano con genitori

Roma, 19 dic. (askanews) – “Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà”. Lo scrive su X il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini commentando la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila di rigettare il ricorso dei legali della famiglia che viveva in un bosco in Abruzzo e di lasciare i figli nella casa protetta.