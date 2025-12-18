Il Papa: siamo oltre la legittima difesa ma alla destabilizzazione planetaria

Città del Vaticano, 18 dic. (askanews) – Il mondo sta vivendo un drammatico tempo di conflitti, la “terza guerra mondiale a pezzi” evocata a più riprese da Papa Francesco. Un tempo nel quale occorre ritrovare speranza e forza, perché la pace è possibile ed è a portata di mano e perché siamo ormai scivolati in schemi politici che sono andati al di là dello stesso principio, pur accettato dalla dottrina, della legittima difesa spinti da una sorta di “destabilizzazione planetaria”. A sostenerlo è Papa Leone XIV nel suo forte Messaggio per la 59.ma Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà il 1° gennaio prossimo sul tema: “La pace sia con tutti voi: Verso una pace ‘disarmata e disarmante'”.“Quando trattiamo la pace come un ideale lontano, finiamo per non considerare scandaloso che la si possa negare e che persino si faccia la guerra per raggiungere la pace. Sembrano mancare le idee giuste, le frasi soppesate, la capacita di dire che la pace è vicina”, scrive il Papa nel suo Messaggio, notando però che “se la pace non è una realtà sperimentata e da custodire e da coltivare, l’aggressività si diffonde nella vita domestica e in quella pubblica”. Prevost arriva a notare come “nel rapporto fra cittadini e governanti si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra, a reagire agli attacchi, a rispondere alle violenze”.“Molto al di là del principio di legittima difesa sul piano politico tale logica contrappositivà – è uno dei passaggi forti del suo pensiero – è il dato più attuale in una destabilizzazione planetaria che va assumendo ogni giorno maggiore drammaticità e imprevedibilità”.