Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini

Roma, 17 dic. (askanews) – Assoluzione definitiva per Matteo Salvini in relazione al caso Open Arms. I giudici della VI sezione penale della Cassazione hanno confermato il giudizio del tribunale di Palermo e respinto il ricorso della procura siciliana. Le accuse contestate erano sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.“Con il termine soddisfazione si esprime meno di quello che sento in questo momento”. Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno dopo la sentenza di assoluzione per Matteo Salvini nel caso Open Arms. “Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto arringa: era totalmente totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura, ma soprattutto che quello che qui ci interessa è la correttezza dell’operato di Salvini”, ha continuato la penalista.L’avvocato Bongiorno ha poi detto “ho sempre detto che era un caso particolare” e poi spiegato: “Tutto questo è soltanto la conferma del fatto che è partito un processo che è veramente non doveva nascere e ciò ha confermato anche come avete visto dalle conclusioni della procura generale”, ha continuato.