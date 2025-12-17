Fi, Occhiuto: nessuna corrente ma una scossa al centrodestra

Roma, 17 dic. (askanews) – “Nessuno aveva intenzione di svolgere questo evento per costituire una corrente. Le correnti sono cose polverose che appartengono al passato, Solo il Pd, tra i più masochisti della storia, ha le correnti. Vorremmo dare una scossa al centrodestra che ha bisogno di rafforzare la sua ala liberale”. Lo ha detto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto all’evento In Libertà in corso a Palazzo Grazioli.