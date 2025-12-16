Fontana: per la Russia la guerra in Ucraina è stata un fallimento strategico

Roma, 16 dic. (askanews) – “Questa guerra è stata un fallimento per la Russia a livello strategico, cercheranno di farla passare come vittoria ma non lo è”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana incontrando la stampa parlamentare.“C’è una partita globale nel Mondo e Trump non a caso ha incontrato i paesi dell’Asia centrale. Per gli USA quella In Ucraina e una guerra che fa perdere tante energie e non è utile per l’equilibrio mondiale e quindi bisogna chiuderla – osserva -. Sinceramente la Russia la vedo come un Paese che ha fallito questa guerra, è stato un boomerang straordinario al di là dei morti,ha messo in evidenza che una grande potenza non c’è”.