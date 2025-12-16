 Fontana: per la Russia la guerra in Ucraina è stata un fallimento strategico – askanews.it


Politica Primo Piano

Fontana: per la Russia la guerra in Ucraina è stata un fallimento strategico

“E’ stata un boomerang”
Dic 16, 2025

Roma, 16 dic. (askanews) – “Questa guerra è stata un fallimento per la Russia a livello strategico, cercheranno di farla passare come vittoria ma non lo è”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana incontrando la stampa parlamentare.

“C’è una partita globale nel Mondo e Trump non a caso ha incontrato i paesi dell’Asia centrale. Per gli USA quella In Ucraina e una guerra che fa perdere tante energie e non è utile per l’equilibrio mondiale e quindi bisogna chiuderla – osserva -. Sinceramente la Russia la vedo come un Paese che ha fallito questa guerra, è stato un boomerang straordinario al di là dei morti,ha messo in evidenza che una grande potenza non c’è”.

