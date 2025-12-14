Sparatoria alla Brown University di Providence, c’è un fermato

Roma, 14 dic. (askanews) – Nella sparatoria di sabato alla Brown University, a Providence, nello Stato americano del Rhode Island, sono morti due studenti ed altri nove sono rimasti feriti. Mentre le ricerche del killer da parte della polizia hanno condotto ad un fermo. Tutte le vittime erano studenti, ha dichiarato la presidente Christina H. Paxson in un’e-mail alla comunità, definendola una “giornata incredibilmente tragica”. “La polizia di Providence ha comunicato che il nostro campus deve rimanere in isolamento”, ha aggiunto, perché è una scena sottoposta a indagine e perché “la priorità è garantire la sicurezza di tutti”. Paxson ha anche fornito un aggiornamento sui feriti – aggiunge Cnn – uno di loro è stato curato e dimesso dall’ospedale. Per quanto riguarda gli studenti ancora ricoverati, sei sono in condizioni critiche ma stabili, uno in condizioni critiche e uno in condizioni stabili. Intanto un uomo è stato fermato. Lo hanno reso notole autorità locali, secondo quanto riferisce il New York Times. Secondo quanto affermato in una conferenza stampa, la persona fermata è stata definita una “persona di interesse”, di circa trent’anni, senza ulteriori dettagli sull’indagine in corso. Durante la caccia all’uomo che hacoinvolto l’intera città di Providence, la polizia aveva diffuso un video che mostrava un uomo vestito di nero uscire dall’edificio di ingegneria dopo l’attacco, senza però che il volto fosse riconoscibile. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16 locali di sabato, durante una sessione di ripasso per un esame finale del corso di Principi di economia. L’episodio ha costretto studenti e docenti a rimanere barricati per ore in aule e dormitori, mentre le forze dell’ordine setacciavano l’area. L’ordine di restare al chiuso è stato revocato poco prima delle 6 del mattino di domenica.