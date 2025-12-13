 Tennis, Alcaraz sfida Sinner: “Voglio vincere gli Australian Open” – askanews.it


Sport

Tennis, Alcaraz sfida Sinner: “Voglio vincere gli Australian Open”

La premiazione dello spagnolo a Murcia, la sua terra
Dic 13, 2025

Roma, 13 dic. (askanews) – “Il mio obiettivo per il 2026 è l’Australian Open”. Carlos Alcaraz ha lanciato il guanto di sfida a Jannik Sinner in vista di Melbourne, primo torneo slam che inizierà il prossimo 18 gennaio. Il numero uno del mondo lo ha ribadito nel corso di un avvenimento molto speciale per lui, la cerimonia del Premio al Merito Sportivo della Regione di Murcia. A casa sua, nella sua terra, in mezzo alla sua gente. Alcaraz è sempre stato orgogliosissimo di essere murciano, e dal palco, commosso, ha parlato di quelli che saranno i suoi obiettivi per il 2026. “Quello principale è vincere in Australia, e il bello e il brutto di tutto questo è che si tratta del primo torneo dell’anno. Per questo sto affrontando l’off season con grande entusiasmo, per arrivare a Melbourne al massimo della forma”. Naturale, che “l’happy slam” sia il grande obiettivo di Alcaraz per il prossimo anno. L’Australian Open è infatti l’unico major che gli manca per completare un clamoroso career slam a nemmeno 23 anni compiuti, e in più una sua vittoria alla Rod Laver Arena significherebbe detronizzare Jannik Sinner, due volte vincitore a Melbourne, e accumulare punti importantissimi per la corsa al n.1 contro l’azzurro, visto che poi il fuoriclasse italiano, dopo lo slam, avrà tre mesi dove non dovrà difendere nulla, data la sospensione decisa con la Wada nei primi mesi del 2025.

